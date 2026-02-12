Hermano del escolta asesinado en la calle 85 rompe el silencio: “Se nos hace muy extraño todo esto”

El doble homicidio del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, ocurrido en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, continúa generando conmoción por la frialdad y el nivel de planeación con el que fue ejecutado el ataque.
Conozca: ¿Quién era José Gustavo Aponte? El empresario arrocero asesinado en Bogotá
Los hechos se registraron este miércoles 11 de febrero hacia las 3:42 p.m., cuando las víctimas salían de un gimnasio Bodytech en la zona financiera de la ciudad. De acuerdo con el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el atentado respondió a una “articulación milimétrica”. Según las autoridades, el agresor aguardó cerca de 20 minutos en las escaleras del parqueadero y, al identificar a sus objetivos, les disparó por la espalda a menos de un metro de distancia.