La deuda que tienen las EPS intervenidas por el gobierno con el hospital Alma Máter alcanza para cubrir el déficit de la UdeA

La crisis financiera que atraviesa desde hace años la Universidad de Antioquia —que cerró el año con un déficit cercano a los $140.000 millones y que, según el nuevo rector, Héctor García, este año solo tiene recursos asegurados hasta noviembre— no pasa solo por la desfinanciación que sufren las entidades de educación superior en el país, que reciben hace décadas menos recursos del gobierno de los que verdaderamente necesitan para funcionar. Esa escasez de recursos se ha agravado también por otros factores. Uno de ellos, en el caso de la Universidad, no solo las finanzas del campo educativo están golpeadas, otras entidades del mismo conglomerado también tienen números en rojos, como la Fundación Universidad de Antioquia y la IPS Universitaria, el Hospital Alma Máter.

El Hospital no ha salido inmune de la grave crisis que enfrentan las instituciones de salud en todo el país. Según reveló el rector García —desginado a finales del año pasado por el gobierno Petro para sacar a la Universidad de la quiebra financiera— entre Savia Salud y Nueva EPS, dos de las EPS que están desde hace años intervenidas y a cargo del Gobierno Nacional, le deben al Hospital Alma Máter $164.000 millones, y el Hospital, a su vez, le debe a la Universidad $146.000 millones, casi los mismos recursos que necesitó la UdeA en 2025 para cerrar el año sin aprietos financieros: sin retrasos en los pagos de salarios, primas, cesantías a sus empleados o a los proveedores. Puede leer: Gobierno Nacional giró $70.000 millones para el rescate financiero de la UdeA: ¿por qué no lo hizo antes? La Universidad, hay que recordar, es propietaria del 98,2% del Hospital. La deuda más grande es de Savia, que adeuda $103.000 millones; mientras que la Nueva EPS debe $61.000 millones, según informó García. “Hay que sacar al Hospital de la crisis que tiene actualmente, que es del orden financiero, pero hay que pensarlo también en términos de que se convierta en el verdadero hospital de la Universidad. Un hospital universitario no es un sitio de prácticas de los estudiantes, un hospital universitario es aquel que involucra en todo su hacer el espíritu universitario”, señaló García en entrevista con EL COLOMBIANO.

A mediados de enero del año pasado, los empleados del Hospital hicieron un plantón de protesta, pues para ese entonces a muchos les debían la prima de diciembre y salarios correspondientes a ese mismo mes. Según ingormó la secretaría de Salud departamental las deudas de las EPS con los prestadores de salud en Antioquia alcanzó los $8 billones a finales del año pasado. ”Loa ricos también lloran” fue lo que respondió el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando los gerentes de los hospitales de Antioquia le pidieron, uno de ellos entre lágrimas, que les girara el dinero que les deben las EPS intervenidas. Lea más: Rector de la UdeA denuncia: “Me cobran que me negué a hacer cosas que no se deben” Marta Cecilia Ramírez, quien está a cargo de la cartera de salud del departamento, fue entre 2016 y 2023 gerente del Hospital Alma Máter, y aseguró que esta “es la peor crisis que hayamos podido vivir en el sector, pero lo más lamentable es que es premeditada. Era conocida la intencionalidad (del Gobierno Nacional) de asfixiar las finanzas para justificar una crisis y una reforma poco consensuada. Si bien el sector salud por diferentes periodos ha tenido crisis, la iliquidez en la que ahora están los hospitales es inmensa. Y se ha agudizado en los últimos 4 meses”. El rector García ha sido cercano a la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien fue una de las principales promotoras de la reforma a la Salud que el Congreso le tumbó al Gobierno y que, en opinión de expertos, este ha implementado de facto. “Yo acompañé a Carolina Corcho y a todas las organizaciones sociales que que construyeron la propuesta de reforma al sistema de salud que se presentó originalmente, que lamentablemente a pesar de los cambios que se le que se le han introducido no funcionó, no pasó en el Congreso”, relató García. Siga leyendo: A la Universidad de Antioquia solo le alcanza la plata hasta noviembre, ¿qué hará? No obstante, el rector dice ahora que la situación financiera que vive el hospial es “gravísima” por falta de recursos. “Lo que le pase al Hospital Alma Mater también nos afecta a nosotros y hay un sistema, un problema muy muy complicado del flujo de recursos”, señala García.

García es médico de la Universidad de Antioquia y tiene maestrías en Salud Pública y en Epidemiología y dice que “no entiende” cómo es que las principales deudoras del Hospital universitario son las que están bajo el control del Gobierno Nacional. “Yo no entiendo porque la Adres le gira el valor de la UPC a las EPS y estas no nos giran a nosotros. Estamos buscando que los interventores nos transfieran esos recursos”, concluye el rector. Hay que recordar que una vez el Gobierno Nacional suspendió al rector John Jairo Arboleda, tras señalarlo de no resolver la crisis, y nombró a García, transfirió $70.000 millones adicionales para que la Universidad para darle un respiro a las finanzas de la Universidad.

