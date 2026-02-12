La deuda que tienen las EPS intervenidas por el gobierno con el hospital Alma Máter alcanza para cubrir el déficit de la UdeA

La crisis financiera que atraviesa desde hace años la Universidad de Antioquia —que cerró el año con un déficit cercano a los $140.000 millones y que, según el nuevo rector, Héctor García, este año solo tiene recursos asegurados hasta noviembre— no pasa solo por la desfinanciación que sufren las entidades de educación superior en el país, que reciben hace décadas menos recursos del gobierno de los que verdaderamente necesitan para funcionar.
Esa escasez de recursos se ha agravado también por otros factores. Uno de ellos, en el caso de la Universidad, no solo las finanzas del campo educativo están golpeadas, otras entidades del mismo conglomerado también tienen números en rojos, como la Fundación Universidad de Antioquia y la IPS Universitaria, el Hospital Alma Máter.