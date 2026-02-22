Archivos de “Raúl Reyes” que mencionan a Iván Cepeda no fueron manipulados

Un correo fechado el 18 de febrero de 2008 se convirtió en el eje central de una polémica que ha acompañado al candidato presidencial Iván Cepeda desde entonces y que ahora vuelve a la opinión pública. Aquel día, Inés Graciela Dorado, una ciudadana argentina identificada por inteligencia como integrante del llamado Comité Internacional de las Farc, escribió: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo”. El mensaje fue hallado semanas después en los dispositivos electrónicos recuperados por el Ejército, tras la operación militar en Ecuador.
