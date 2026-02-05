Aplazaron la indagatoria contra el exciclista Lucho Herrera y su hermano por la desaparición de cuatro personas

La diligencia de indagatoria a la que fue citado la gloria del ciclismo colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera por la supuesta desaparición forzada de cuatro de sus vecinos, y que estaba citada para este viernes 6 de febrero, tuvo que ser aplazada este jueves. Le puede interesar: “Sin Cepeda no hay consulta”: Plana mayor del petrismo se desmarca de Roy Barreras y le pide unirse al candidato En días pasados, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por esos hechos ocurridos en octubre de 2002. Hizo lo mismo en contra de su hermano Rafael Herrera Herrera, quien además también es investigado por otro presunto caso de abuso sexual.

Luis Alberto y Rafael habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes. FOTO: Colprensa

En ese contexto, los citó a indagatoria para este viernes, pero la defensa del ciclista presentó una queja contra el auto en el que se tomó esa decisión, luego de que se le negaran por improcedencia varios recursos. Adicionalmente, este renunció. Asimismo, los abogados del exciclista y su hermano solicitaron un aplazamiento. Por esta razón, la queja será revisada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior, hasta tomar una nueva decisión sobre la diligencia de indagatoria.

¿Por qué se investiga a los hermanos Herrera? Su vínculo con la presunta desaparición forzada

El expediente se remonta a la desaparición de Diuviseldo Torres Vega; los hermanos Víctor y José del Carmen Rodríguez Martínez; y Gonzalo Guerrero Jiménez, de quienes no se volvió a saber nada desde la tarde del 23 de octubre de 2002, en la vereda Piamonte, zona rural de Fusagasugá. Hasta ese lugar llegó una camioneta Toyota Hilux beige de doble cabina, de la que descendieron hombres armados, identificados posteriormente como paramilitares, quienes vestían camisetas, chalecos, gorras y brazaletes. Los sujetos se llevaron por la fuerza a los campesinos, cuyo paradero sigue sin conocerse.

Las acusaciones contra el exciclista y su hermano surgieron de las declaraciones de dos paramilitares, quienes aseguraron que Herrera les solicitó su desaparición. Uno de los testimonios, revelado por Noticias Uno, detalló que Herrera entregó fotografías de las víctimas y $40 millones al grupo armado. El paramilitar, identificado con el alias de “Ojitos”, manifestó que el dinero era para la compra de armas y motocicletas.