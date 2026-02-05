Asesinaron a Santiago Gallón, capo del narcotráfico señalado del asesinato de Andrés Escobar

Santiago Gallón Henao, señalado capo del narcotráfico, fue asesinado en territorio mexicano en las últimas horas.
Gallón Henao alcanzó notoriedad internacional en la década de 1990 cuando su nombre fue vinculado al asesinato del defensor de la Selección Colombia, Andrés Escobar, ocurrido en Medellín tras el Mundial de Estados Unidos en 1994. Aunque su nombre apareció dentro de las investigaciones, el conductor de Gallón y de su hermano se declararon autores materiales del homicidio, versión que prevaleció judicialmente.