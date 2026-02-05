Denuncian en la Procuraduría a superintendente Beatriz Gómez, esposa del MinSalud, por injerencia en EPS y hospitales pese a estar impedida

Una denuncia por presunta intervención irregular en hospitales y EPS, a pesar de que existe un conflicto de interés, fue radicada ante la Procuraduría contra Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La denuncia la dio a conocer la congresista Jennifer Pedraza, quien la interpuso ante la Procuraduría al considerar que la funcionaria habría incurrido en posibles faltas disciplinarias por abuso de poder y conflicto de interés, al participar en actuaciones donde existía un interés directo del Ministerio de Salud, cartera que es dirigida por su esposo desde el 2023.