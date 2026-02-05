A la Universidad de Antioquia solo le alcanza la plata hasta noviembre, ¿qué hará?

Aún después de recibir un aporte extra de $70.000 millones de parte del Gobierno Nacional, el presupuesto de 2026, tasado en cerca de dos billones de pesos, no le alcanzará para culminar todo el año a la Universidad de Antioquia.
Así lo anunció este jueves el rector encargado, Héctor Iván García, en la primera aparición ante los medios de comunicación desde que se posesionó, hace dos semanas.
“El análisis inicial indica que estos recursos nos alcanzan hasta noviembre; no tenemos cómo terminar el año”, afirmó al detallar que el presupuesto incluye un crédito de tesorería y lo que se obtenga por varios activos cuya venta se autorizó hace unos 15 años y que no se ha concretado en su totalidad.
El agravante de la situación es que aún falta calcular el impacto que tendrá el aumento del 23,7% en el salario mínimo decretado por el Gobierno sobre el presupuesto calculado de la Universidad.
No obstante, el rector se comprometió a buscar el incremento de los ingresos y a ajustar el gasto como mecanismos para tratar de avanzar hacia un nuevo punto de equilibrio.