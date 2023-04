Sigue la incertidumbre: aplazan votación de la reforma a la salud

El día del debate comenzó con un sabor agridulce para la ministra Corcho, luego de que Dilian Francisca Toro, del partido de La U, y Efraín Cepeda, del Partido Conservador, ratificaran que no apoyarán el proyecto.

Esta decisión se tomó en un momento en que por fin el cuestionado proyecto había llegado a esas discusiones en el Congreso y tras varias reuniones entre los partidos para decidir si se bajaban o no de la reforma.

Así mismo, todo se da luego de que varios expertos, profesores y analistas del sector lanzaran varias alertas por lo que se propone en el articulado. A eso se le suman las más recientes encuestas de opinión que reflejaban que el rechazo a la reforma a la salud es cada vez mayor.

Una medición realizada por la encuestadora Datexco relevó que se les preguntó a 700 personas encuestadas: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma de la salud?”, y los resultados no dejaron bien parada a la iniciativa. Se evidenció que el 49 % de los colombianos aseguró estar en desacuerdo con la reforma a la salud, mientras que el 39 % respondió estar de acuerdo; mientras que el 10 % no sabe y el 2 % no respondió.

Además, la votación se levanta justo en un momento donde tanto el presidente Petro, como el presidente del Senado, Roy Barreras, y el presidente de la Cámara, David Racero, están todos en Estados Unidos en medio de una gira diplomática.