Una investigación internacional con participación colombiana recibió el Frontiers Planet Prize

Una investigación internacional publicada en la revista Science fue reconocida con el Frontiers Planet Prize, uno de los galardones científicos más prestigiosos a nivel global, que premia proyectos con alto potencial para enfrentar la crisis ecológica planetaria; que se entrega a solo tres investigaciones cada año; y que incluye un estímulo de un millón de dólares por proyecto.

El estudio en cuestión, titulado Joint environmental and social benefits from diversified agriculture, fue liderado por Christina Kennedy, científica senior de The Nature Conservancy (TNC), y contó con participación destacada de Colombia a través de América Melo, especialista en paisajes productivos sostenibles de TNC Colombia, quien se desempeñó como project manager del estudio.

De acuerdo con el comunicado de TNC, este premio no solo reconoce la excelencia científica, sino que busca acelerar la adopción de soluciones transformadoras en políticas públicas y prácticas productivas, impulsando sistemas alimentarios sostenibles y resilientes.

El proyecto, desarrollado entre 2020 y 2024, involucró a más de 50 investigadores y organizaciones de cinco continentes, y analizó los impactos ambientales y sociales de la diversificación agrícola en más de 2.600 fincas de 11 países. En Colombia, los datos provinieron principalmente del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, una alianza entre Fedegán, TNC, CIPAV, el Fondo para la Acción Ambiental, el Banco Mundial y el Gobierno Nacional, con apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y del Reino Unido.

La investigación se propuso responder una pregunta central: ¿qué sucede cuando las fincas incorporan mayor diversidad en sus sistemas productivos? A diferencia de estudios previos, este análisis evaluó de forma simultánea beneficios ambientales, como la conservación de biodiversidad y el uso sostenible del suelo, y beneficios sociales, como la seguridad alimentaria y el bienestar de comunidades rurales.

Los hallazgos demostraron que la diversificación agrícola, con estrategias como la inclusión de árboles, cultivos múltiples y conservación de agua, genera beneficios simultáneos en biodiversidad y calidad de vida. Uno de los resultados más relevantes es que incrementar la diversidad en las fincas mejora la calidad de la dieta y la seguridad alimentaria en comunidades rurales, mientras contribuye a la regeneración de ecosistemas.

“Este premio no solo celebra un artículo científico, sino más de una década de trabajo conjunto entre comunidades, academia, sector productivo y conservación. Es un respaldo al poder de la ciencia aplicada para transformar nuestros sistemas alimentarios y conservar la biodiversidad”, explicó Christina Kennedy.

De igual forma, el estudio demuestra que es posible producir alimentos de manera sostenible y proteger la naturaleza de forma simultánea, derribando el mito de que ambos objetivos son excluyentes, lo cual se considera clave para impulsar políticas públicas inclusivas, basadas en evidencia científica, que permitan enfrentar la crisis ambiental y social global.

Los resultados de esta investigación, destacados en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, se han convertido en una referencia para gobiernos y organizaciones interesadas en avanzar hacia sistemas agrícolas resilientes, de bajo carbono y enfocados en el bienestar de las comunidades territoriales.