Colombia será el primer país en Latinoamérica en estrenar One to One, el documental de John Lennon y Yoko Ono

Colombia será el primer país de América Latina donde se estrene en las salas de cine el aclamado documental One to One, un íntimo retrato de una de las parejas más conocidas del siglo XX: John Lennon y Yoko Ono. Lea también: El recuerdo de John Lennon 40 años después de su muerte Se trata de una reveladora mirada a la vida de esta pareja de artistas y al legendario concierto llamado One to one: John & Yoko, que estará en salas de cine seleccionadas por un corto tiempo y horarios limitados, entre el 17 y el 23 de julio. Serán solo 14 salas de nueve ciudades del país, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Chía. Todo esto bajo la dirección de Kevin Macdonald, director y documentalista escocés ganador del Óscar por One Day in September, un documental profundo sobre los hechos ocurridos en el atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Ahora, con One to one: John & Yoko, vuelve a sumergirse en el retrato íntimo de figuras icónicas, explorando el arte, la política y el amor desde una mirada profundamente cinematográfica. Kevin Macdonald, gracias a una gran cantidad de material inédito, como grabaciones de llamadas telefónicas, reconstruye el contexto que llevó a la pareja a replantear su activismo y a crear el legendario concierto One to One.

Es un viaje al pasado, a los inicios de los años setenta cuando John Lennon y Yoko Ono se instalaron en la ciudad de Nueva York para escribir uno de los capítulos fundamentales en la historia de la cultura pop. El documental parte de un momento histórico: el One to One Benefit Concert, celebrado el 30 de agosto de 1972 en Madison Square Garden en Nueva York. Fue el único concierto de larga duración que Lennon ofreció tras la disolución de The Beatles, una actuación cargada de energía, mensajes contundentes y complicidad junto a Yoko Ono. Le puede interesar: El día que busqué a Ringo Starr y encontré a John Lennon A través de una narración envolvente, el documental retrocede dieciocho meses para explorar los días en los que la pareja acababa de instalarse en Estados Unidos, compartiendo un pequeño apartamento en Greenwich Village, viendo televisión estadounidense casi sin pausa y replanteándose su activismo político y artístico. De esa convivencia nace una transformación vital que acabaría inspirando el icónico concierto, tras ver en televisión un reportaje de Geraldo Rivera sobre una escuela para niños con discapacidad.

La cinta combina material de archivo nunca antes visto como películas caseras, grabaciones telefónicas privadas, y recreaciones meticulosas del apartamento neoyorquino, con imágenes de la cultura pop televisiva de la época: desde The Price is Right y The Waltons, hasta anuncios de Coca-Cola, la guerra de Vietnam o los discursos de Nixon y con la música recién remezclada y producida por Sean Ono Lennon para Universal Music. Todo ello crea una atmósfera inmersiva y profundamente personal. One to one: John & Yoko no es solo un homenaje a un concierto legendario, sino también un retrato cinematográfico del amor, la lucha y la reinvención de una de las parejas más influyentes de la música contemporánea.