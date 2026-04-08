Ministro Sanguino le pidió al ELN los restos de su hermano, quien fue asesinado en un “juicio revolucionario” hace 40 años

Juan Antonio Sanguino y Antonio Sanguino estuvieron, desde jóvenes, interesados en encontrar espacios ideológicos en los que pudieran darle cuerda a sus posiciones políticas. En el caso de Antonio, actual ministro del Trabajo, la mayor parte de su camino se desenvolvió en colectivos orientados hacia luchas simbólicas e intelectuales. Sin embargo, su hermano Juan Antonio sí se adentró en la lucha armada, enlistándose en el ELN. Allí fue asesinado en 1986. Hoy, cuarenta años después, sigue sin haber total claridad al respecto.

Antonio Sanguino creció en Valledupar. Allí fue fundador de la Federación de Estudiantes del Cesar y, al trasladarse a la Universidad Industrial de Santander, se vinculó al Frente Estudiantil Revolucionario Sin Permiso, que luego evolucionó en el movimiento ¡A Luchar!, el cual mantenía vínculos con el ELN. Para inicios de los noventa, Antonio hacía parte de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una facción disidente del ELN, que en 1994 firmó un acuerdo de paz en Flor del Monte, Sucre. Aquella vez se desmovilizaron 865 combatientes, marcando un hito y trazando una de las primeras rutas de reinserción a la vida social y política para excombatientes.

Pero, antes de su desmovilización, Antonio Sanguino tuvo que enfrentar una dolorosa pérdida que aún le remueve el corazón. En 1986, Antonio supo que su hermano se había reunido con un contacto del ELN de manera clandestina en una cafetería frente al Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá; luego recibió una llamada de Juan Antonio, quien dijo que iría a visitarlo a Bucaramanga. Fue lo último que supo de él: “el regreso nunca ocurrió”, dijo el ministro en una carta abierta. Ese junio de aquel año, Juan Antonio fue a otra reunión con el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Allí, sin previo aviso, fue sometido a un supuesto “juicio revolucionario”. No se conocen muchos detalles, solo que, al final de aquel juicio, la guerrilla decidió ejecutarlo acusándolo de ser un presunto informante del Ejército Nacional. Lea además: Conflicto armado en Buenaventura: ¿Por qué han asesinado a 23 jóvenes en dos meses? Todo abría ocurrido en el César: “Supe que Juan, aquella vez, se dirigía a una escuela guerrillera en el Frente Camilo Torres que operaba en el Sur del Cesar, requisito indispensable para asumir sus responsabilidades como nuevo integrante de la Dirección Regional del ELN de la Capital, designación que había recibido en los primeros meses de ese año”, narró el ministro en su carta. Antonio Sanguino contó que fue un miembro de la Dirección del Frente de Guerra Nororiental quien le contó lo sucedido. Para el ministro, aquel supuesto juicio revolucionario no fue otra cosa sino “sumario e injusto”.