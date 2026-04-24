Teléfonos y cuentas bancarias: Angie Rodríguez entregó pruebas en Fiscalía contra Carrillo por presunta extorsión

Angie Rodríguez amplió la denuncia que interpuso en la Fiscalía contra Juliana Guerrero, el director de la UNGRD Carlos Carrillo y un privado de la libertad. Según reveló Caracol Radio, Rodríguez habría entregado los números de teléfono y las cuentas bancarias a las que le exigirían consignar la plata en un contexto de presunta extorsión. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), hoy directora del Fondo Adaptación, dijo en medios de comunicación esta semana que Carlos Carrillo la mandó espiar. Incluso, dijo que alguien la grababa durante las reuniones. Y que, luego, un hombre que decía estar recluido en una cárcel le exigía altas sumas de plata para no hacer públicas las conversaciones. Y es que las denuncias hechas esta semana por Rodríguez contra funcionarios del gobierno Petro pasaron al plano penal. Por eso, la Fiscalía citó a Rodríguez para que ampliara la denuncia radicada contra Carrillo y Guerrero. Lea también: Juliana Guerrero, pese a no ser funcionaria del Estado, tiene esquema de protección, ¿por qué?

Los señalamientos de Rodríguez contra Carrillo

En su tanda de “sacar trapos al sol”, señaló que presuntamente Carrillo estaría pagando a una persona para obtener información sobre ella. Se refirió al presunto hecho como “espionaje” y “concierto para delinquir” y sostuvo que el objetivo, según su percepción, “es exterminarme”. La mujer dijo sobre esto que tiene chats que revelarían estas intenciones. “Un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el señor presidente, me llegó un mensaje de un número desconocido donde me informaron: ‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé y lo que encuentro es, realmente, escalofriante”, aseguró.

En las imágenes que le llegaron al chat, según su versión, Carrillo habría afirmado que “la acción del Caballo de Troya siempre funciona” y allí, en ese contexto, el supuesto espía le preguntó si podía hacerle una consulta para obtener una respuesta honesta: “Aparte de mi persona, ¿tiene usted otro espía cerca de la oficina principal?”. El director habría respondido: “De momento, solo te tengo a ti y te lo digo con honestidad, por eso me interesa que te sostengas allá en ese cargo”. A lo que el supuesto espía agregó: “Puede contar con toda la información que pueda perjudicar a esa vieja desde que me remunere bien a mí”. Carrillo ha negado la veracidad de estos chats: “Son unas acusaciones muy irresponsables, falaces, y que lo único que está buscando en este momento es hacer daño”, dijo en entrevista con El Tiempo. Y agregó: “Yo quiero insistir en algo y es que, si bien los funcionarios públicos no estamos autorizados a hacer política, a ser parte de campañas, a ser parte de los procesos electorales, pues asuntos como estos, como lo que está haciendo la señora Angie Rodríguez, pues claramente tienen una motivación política”, dijo el director de la UNGRD en entrevista a El Tiempo.

Los señalamientos de Rodríguez contra Juliana Guerrero

Por otro lado, una de las denuncias quizás más graves dentro de las entrevistas fueron las hechas en contra de Guerrero, a quien acusó, entre otras cosas, de tener presuntos vínculos con el ELN. “Se ufanaba de tener vínculos con el ELN (...) decía que era amiga de ellos y tenía relación, entonces en mi caso las personas piensan dos veces antes de hablar en contra de ella”, sostuvo la directora de Fondo Adaptación ante la revista mencionada.

Dijo que fue ella quien dio a conocer que Guerrero “no tenía los títulos profesionales de manera legal” y agregó que esa información se la dio a conocer a Petro. A partir de eso, sostiene, la posición de Guerrero con ella fue determinante. “Me gané a mi peor enemiga: Juliana Guerrero”. “Juliana Guerrero es la que maneja el poder en muchas entidades y en este caso ella, voy a contar un tema, se encargó también de desprestigiar el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez”. Según Rodríguez, Juliana tiene un “delirio” por la plata y el poder. En ese sentido, dijo que es tal el poder que tiene que “tiene el descaro de ir a las entidades a mandar y a decir a quién se contrata, qué no se contrata, qué se vincula y qué no”.