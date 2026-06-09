Rionegro creció en empleo, pero la informalidad se disparó siete puntos y llegó a 37,6%

Rionegro se ha consolidado como uno de los principales motores económicos de Antioquia, pero su dinamismo no se ha traducido necesariamente en una mayor formalización laboral. Esa es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS) y la Universidad Externado de Colombia, que analizó las dinámicas laborales en ciudades intermedias y sus áreas de influencia.
La investigación encontró que el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza más empleo formal ni una mayor protección social. Por el contrario, revela que la informalidad laboral puede expandirse entre municipios conectados, mientras que los beneficios de la formalización suelen permanecer concentrados en territorios específicos.