Fallo judicial: ¿Tendrá que salir Néstor Raúl Posada de la Universidad de Medellín?

Un fallo del Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, declaró la nulidad de las decisiones tomadas en la reunión extraordinaria de la Consiliatura de la Universidad de Medellín en la que se eligieron a tres de los integrantes de ese organismo de gobierno corporativo y que dio lugar a la salida del rector de entonces, Federico Restrepo, así como a la entrada del actual, Néstor Raúl Posada.

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El Tribunal Superior confirmó la decisión que en ese mismo sentido había tomado el Juzgado Séptimo Civil del Circuito, el 9 de julio de 2025, y que fue apelado por las directivas actuales del centro de educación superior. Es decir que recalca que los nombramientos de directivos y la terminación del contrato de Restrepo son ineficaces por falta de quórum decisorio, ya que se requería una mayoría especial de tres cuartas partes de los integrantes de la Consiliatura.

La controversia técnica se centra en el proceso de redondeo matemático que se aplicó en una sesión del 25 de enero de 2024, pues mientras la Universidad argumentaba que una mayoría de 5,25 debía aproximarse al número más cercano, es decir, a cinco, el juez determinó que la ley exige el número entero superior (seis votos) para garantizar la legitimidad democrática.

El punto de discusión principal para el que se había hecho la cita de ese día a las 11:30 a.m. era la elección de tres nuevos consiliarios en reemplazo de miembros fundadores vacantes; sin embargo, los Consiliarios Jaime Oquendo Zapata y César Augusto Fernández Posada deciden no asistir con el fin de provocar que no hubiera quórum decisorio ni deliberatorio y, por ende que tuvieran que citar a una reunión ordinaria.

No obstante, la decisión se tomó por mayoría simple, es decir que de los siete integrantes de la Consiliatura que fueron, cinco apoyaron la elección de Hernán Darío Cadavid Gómez, Luis Javier Betancur Ossa y Martha Lucía Cuartas Vanegas. Luego eligieron nueva junta directiva posicionando a Juan Alejandro Hernández Hernández como presidente y a David Andrés Ospina Saldarriaga de vicepresidente.

Además votaron la terminación del contrato del rector de entonces, Federico Restrepo, quien había llegado en diciembre de 2020 al claustro privado de educación superior, justo en medio de la crisis administrativa y reputacional asociada al título de abogado otorgado al exsenador liberal Julián Bedoya.

La remoción de quien también ocupó previamente el cargo de gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) posibilitó la entrada (decidida en esa misma reunión) del rector actual, Néstor Raúl Posada.

Estas jugadas fueron catalogadas como una “toma hostil” del grupo liderado por el exrector Néstor Hincapié y la exconcejal de Medellín Aura Marleny Arcila (quien ha sido pareja de este). Hincapié fue justamente el rector del periodo en el que se produjo el escándalo de Bedoya.

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La UdeM también había argumentado que la actuación de un organismo judicial en sus temas vulneraba la autonomía universitaria; sin embargo, el Tribunal Superior, en su fallo con fecha del 3 de junio pasado, apuntó que esa autonomía universitaria no exime a las instituciones de cumplir con sus propios estatutos y con los principios constitucionales de participación.

“Es preciso indicar que, en principio, a las autoridades públicas les está vedado inmiscuirse en las actuaciones y decisiones de la corporación universitaria privada, de su gobierno directivo y de los asociados (...) Pero cuando los actos de poder de sus órganos de dirección se toman desconociendo los estatutos o la ley, o con estos se vulneran derechos fundamentales, el juez debe intervenir para anularlos, corregirlos o amparar los derechos fumentales, según el caso”, dice el fallo judicial.

El último camino entonces, según le explicaron abogados a este medio, sería un recurso de casación, si acaso se considera que hubo alguna falencia en el proceso con el cual se llegó al fallo de segunda instancia. Para ello tiene un plazo de tres días después de la notificación judicial.

En un comunicado emitido este martes, la Universidad de Medellín manifestó “su respeto por las decisiones de la administración de justicia” y que “acata la providencia judicial en los términos establecidos por las autoridades competentes”.

Así, esta sería una semana crucial para saber si la UdeM continúa con sus directivos de hoy o si debe restituir a Restrepo, su anterior rector.

Al ser consultado por EL COLOMBIANO, Restrepo afirmó estar listo para el instante en el que la decisión del Tribunal quede en firme y que estaría dispuesto a retornar.

“Lo que pienso hacer es regresar a la universidad y ayudar a darle normalidad e institucionalidad a ese claustro, ya veremos si permanezco allá por más tiempo o no, pero por lo pronto si es regresar, dando la tranquilidad de que no voy a llegar a acabar con lo poquito que hay”.

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En el comunicado, la UdeM aclara además que la decisión judicial mencionada no afecta la continuidad de sus actividades,