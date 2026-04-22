Angie Rodríguez revela que salida del general Triana se dio por “cuento” sobre reunión con Fico

Angie Rodríguez volvió a “prender el ventilador”. En una entrevista radial dijo que el gobierno Petro habría sacado a un general por hablar en Medellín con el alcalde Federico Gutiérrez.

La versión de la salida del general Carlos Fernando Triana

Dijo que al presidente Petro “lo tienen engañado” y que, por ejemplo, al anterior director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, lo habrían echado “porque le inventaron un cuento (...) estaba cumpliendo con sus temas misionales, institucionales; en Medellín había un evento con un tema del alcalde Federico Gutiérrez y (a Petro) le echaron un cuento de que Triana estaba aliado con Gutiérrez para sacarlo”, dijo Rodríguez a Blu Radio. Rodríguez dijo que le pareció “una locura” y que “no pensó que lo fueran a sacar” ante la ausencia de pruebas. “¿Cómo sale una persona porque alguien le dice eso al presidente?”. Hasta ahora, ni el alcalde Federico Gutiérrez ni Triana se han pronunciado al respecto. Lea también: “Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro Con respecto a quién le “mete ruido” al presidente, Rodríguez no quiso dar más detalles. “Ellos son así, llegan y le meten ruido, están pasando esto y lo otro”. Ante la pregunta de si eso viene de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Rodríguez dijo “no, no quiero (hablar)”.

Las polémicas en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

Vale recordar que, en tres años y medio, la DNI ha tenido cuatro directores que según escándalos y fuentes, han minado la entidad utilizándola para sus intereses, desde la presunta oferta de beneficios a criminales en la “paz total” hasta la utilización de informes anónimos para la salida de generales, entre múltiples hechos que tienen como común denominador a una cúpula de ex M-19 convertidos en poderosos funcionarios.

El caso más reciente es el de Jorge Lemus, cuestionado por sus reuniones con el abogado de alias “Papá Pitufo”, a quien le ofreció beneficios sobrepasando sus facultades pues es resorte de la Fiscalía. También el de Wilmar Mejía, quien desde allí arrastraba cuestionamientos por su aparición en los denominados archivos de alias Calarcá.

Los directores de la DNI en el gobierno Petro. Foto: cortesía

Acusaciones contra Raúl Moreno

Pero Rodríguez sí dijo que “una de las personas que tiene encerrado al presidente es ese señor Raúl Moreno, jefe de despacho presidencial, que se la pasa desprestigiando a las pocas personas buenas que están con el presidente”. Y añadió “es hablador: dice que tiene la inteligencia, dice una cosa y la otra (...) el tipo lo encerró otra vez en Palacio”. Luego, remató: “para mí sí hay un presunto concierto para delinquir”. Lea también: Personas de confianza de Petro: un prófugo, escándalos, miedo y hasta denuncian a la Casa de Nariño, ¿excelente ambiente laboral?

Señalamientos contra Juliana Guerrero

Lo dicho por Rodríguez llega en una nueva oleada de señalamientos por su parte, que sin embargo no pueden comprobarse. Dijo que Juliana Guerrero, salpicada por el escándalo de presunta falsificación de títulos de la Fundación Universitaria San José y quien estuvo a punto de ser nombrada viceministra de juventudes, “tiene el poder” a pesar de no tener un cargo en el Gobierno. Previamente, en la entrevista con Semana en la que empezó sus acusaciones, Rodríguez había dicho que Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN (...) decía que era amiga de ellos y tenía relación, entonces en mi caso las personas piensan dos veces antes de hablar en contra de ella”. EL COLOMBIANO buscó a Guerrero para conocer su versión, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Relación con Petro y tensiones personales

Y, en diálogo con 6 AM W de Caracol Radio, Rodríguez respondió ante la cuestión de si había hablado de las denuncias con el presidente: “¿para que me vuelva a decir que soy una paramilitar (...) que diga que lidero el contrabando?” Incluso, le hicieron preguntas acerca de si el presidente le dijo, por ejemplo, que ella salía con el hijo del paramilitar “Jorge 40”. Ante eso, dijo que “sí, muchas cosas de esas me las dijo (...) yo de eso no voy a hablar”. Sin embargo, no especificó cuáles sí y cuáles no. Dijo, a su vez, que el día que le pidieron la renuncia del Dapre se habría quedado a pasar la noche en la Casa de Nariño por miedo. Se le cuestionó si había dormido allá y dijo “No es que me haya quedado a dormir ahí, es que no pude dormir (...) me quedé hasta mediodía”. Le recomendamos leer: ¿Quién extorsionó a Angie Rodríguez? Dice que la obligaron a pagar $20 millones

Angie Rodríguez denuncia espionaje en su contra

Angie Rodríguez ha dicho que quienes han iniciado un supuesto plan en su contra serían Guerrero y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. Señaló que Carrillo, presuntamente, estaría pagando a una persona para obtener información sobre ella. La exdirectora del Dapre se refirió al hecho como “espionaje” y “concierto para delinquir”, y sostuvo que el objetivo, según su percepción, “es exterminarme”. Carrillo ha negado esas acusaciones.

Bloque de preguntas y respuestas