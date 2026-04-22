“Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro

Angie Rodríguez, exmano derecha del presidente Gustavo Petro, hoy a cargo del Fondo de Adaptación, volvió a hablar después de su entrevista con Semana en la que dijo que funcionarios del Gobierno tendrían un plan para “apartarla” de su cargo.
Esta mañana, Rodríguez habló en 6 AM W de que la estarían extorsionando. En sus palabras, viene denunciando “en silencio”.
Entretanto, acusó a Juliana Guerrero, salpicada por el escándalo de presunta falsificación de títulos de la Fundación Universitaria San José, de tener nexos con el ELN: “Juliana Guerrero estaba hablando de que ella hacía misiones secretas, en ellas tenía que hablar con el ELN”.
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Previamente, en la entrevista con Semana, Rodríguez había dicho que Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN (...) decía que era amiga de ellos y tenía relación, entonces en mi caso las personas piensan dos veces antes de hablar en contra de ella”.
EL COLOMBIANO buscó a Guerrero para conocer su versión, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Ante la cuestión de si había hablado de las denuncias con el presidente, Rodríguez dijo “¿Para que me vuelva a decir que soy una paramilitar (...) que diga que lidero el contrabando?”
Incluso, se le hicieron preguntas acerca de si el presidente le dijo, por ejemplo, que ella salía con el hijo del paramilitar “Jorge 40”. Ante eso, dijo que “sí, muchas cosas de esas me las dijo (...) yo de eso no voy a hablar”. Sin embargo, no especificó cuáles sí y cuáles no.
Dijo, a su vez, que el día que le pidieron la renuncia del Dapre se habría quedado a pasar la noche en la Casa de Nariño por miedo. Se le cuestionó si había dormido allá y dijo “No es que me haya quedado a dormir ahí, es que no pude dormir (...) me quedé hasta mediodía”.