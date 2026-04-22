“Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro

Angie Rodríguez, exmano derecha del presidente Gustavo Petro, hoy a cargo del Fondo de Adaptación, volvió a hablar después de su entrevista con Semana en la que dijo que funcionarios del Gobierno tendrían un plan para “apartarla” de su cargo. Esta mañana, Rodríguez habló en 6 AM W de que la estarían extorsionando. En sus palabras, viene denunciando “en silencio”. Entretanto, acusó a Juliana Guerrero, salpicada por el escándalo de presunta falsificación de títulos de la Fundación Universitaria San José, de tener nexos con el ELN: “Juliana Guerrero estaba hablando de que ella hacía misiones secretas, en ellas tenía que hablar con el ELN”. Lea también: “En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro Previamente, en la entrevista con Semana, Rodríguez había dicho que Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN (...) decía que era amiga de ellos y tenía relación, entonces en mi caso las personas piensan dos veces antes de hablar en contra de ella”. EL COLOMBIANO buscó a Guerrero para conocer su versión, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. Ante la cuestión de si había hablado de las denuncias con el presidente, Rodríguez dijo “¿Para que me vuelva a decir que soy una paramilitar (...) que diga que lidero el contrabando?” Incluso, se le hicieron preguntas acerca de si el presidente le dijo, por ejemplo, que ella salía con el hijo del paramilitar “Jorge 40”. Ante eso, dijo que “sí, muchas cosas de esas me las dijo (...) yo de eso no voy a hablar”. Sin embargo, no especificó cuáles sí y cuáles no. Dijo, a su vez, que el día que le pidieron la renuncia del Dapre se habría quedado a pasar la noche en la Casa de Nariño por miedo. Se le cuestionó si había dormido allá y dijo “No es que me haya quedado a dormir ahí, es que no pude dormir (...) me quedé hasta mediodía”.

Y agregó “Por eso no lo hice (...) presidente, pare esto y proteja mi vida”. En sus palabras, ha recibido diferentes humillaciones en su paso por el gobierno Petro. En la entrevista que dio a la emisora, Rodríguez se escuchó afectada por la situación, y dijo varias veces que teme por su vida. Incluso, que procura estar cerca de una estación de Policía “por si le pasa algo”.

El supuesto plan en contra de Rodríguez

Angie Rodríguez ha dicho que quienes han iniciado ese plan en su contra serían Guerrero y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. Señaló que Carrillo, presuntamente, estaría pagando a una persona para obtener información sobre ella. La exdirectora del Dapre se refirió al hecho como “espionaje” y “concierto para delinquir”, y sostuvo que el objetivo, según su percepción, “es exterminarme”.

Rodríguez dijo sobre esto que tiene chats que revelarían estas intenciones: “Un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el señor presidente, me llegó un mensaje de un número desconocido donde me informaron: ‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé y lo que encuentro es, realmente, escalofriante”, comentó en la entrevista con Semana. En las imágenes, según la versión de Rodríguez, Carrillo habría afirmado que “la acción del Caballo de Troya siempre funciona” y allí, en ese contexto, el supuesto espía le preguntó si podía hacerle una consulta para obtener una respuesta honesta: “¿Aparte de mi persona, tiene usted otro espía cerca de la oficina principal?”. Carrillo, de acuerdo con Rodríguez, respondió: “De momento, solo te tengo a ti y te lo digo con honestidad, por eso me interesa que te sostengas allá en ese cargo”. A lo que el supuesto espía agregó: “Puede contar con toda la información que pueda perjudicar a esa vieja desde que me remunere bien a mí”.

La exdirectora del Dapre también relató otros mensajes atribuidos a Carrillo, en los que habría señalado: “Lo que ella no sabe es que adentro le lloverá candela”. Según Rodríguez, esto se referiría a que a ella la querrían “matar” o “llevar presa”. Este 22 de abril, Carrillo también respondió en 6 AM W, y dijo que los chats de los que ha hablado Rodríguez son falsos: “Yo no sé si el espía exista o no, pero los chats que le envió son falsos. Me pide que hablemos, en un video que se desaparece dice que el responsable es (el senador) Alexander López”. Y agregó: “esta señora dispara para todos lados, y no tiene como probar, y se enreda más, está como pataleando en una arena movediza muy compleja”. A renglón seguido, habló de “9.000 millones de pesos en un operador logístico del Fondo de Adaptación, a una entidad que es pequeña”, lo cual generaría suspicacias. Luego, hizo referencia a que Rodríguez no debería seguir en el Gobierno: “No tiene ningún sentido que a una persona la premien, creo que el presidente debería tomar una decisión, ya está en modo (Álvaro) Leyva”. El último comentario hace referencia a las cartas que el excanciller Álvaro Leyva ha escrito como crítica al presidente Petro y a su gobierno, del que hizo parte.

La pelea viene desde antes