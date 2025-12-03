“Me destruyeron la casa de mis padres”: Angie Rodríguez revelará amenazas y videos de daños que sufrió antes de su salida de Presidencia

En las últimas horas, se confirmó que Angie Rodríguez salió de su cargo como directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). Además de las tensiones que deja su salida y de los enfrentamientos que propiciaron el cambio en el gabinete del Gobierno Petro, hay una grave denuncia: hace diez días, la casa de los padres de Rodríguez fue violentada.
Los hechos fueron confirmados a EL COLOMBIANO por fuentes cercanas a Rodríguez, que también afirmaron que la exdirectora del Dapre publicará las pruebas este miércoles 3 de diciembre. Según el relato, desconocidos entraron a la vivienda ubicada en la localidad Rafael Uribe, en Bogotá, y destruyeron todo a su paso.
Rodríguez no descarta que los agresores buscaran información sensible del Gobierno Nacional, sin embargo, tal y como detalló hace meses en entrevista con Semana, ni ella ni su familia vivían en esa casa desde que ingresó al Gobierno.