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¿Quién extorsionó a Angie Rodríguez? Dice que la obligaron a pagar $20 millones

La funcionaria señaló como sospechoso a su exasesor Miguel Ángel Ospino Romero, de quien dijo que desconfiaba.

  • Angie Rodríguez, funcionario del Gobierno de Gustavo Petro. Foto: captura de video
    Angie Rodríguez, funcionario del Gobierno de Gustavo Petro. Foto: captura de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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Si el presidente Gustavo Petro fuera docente, hace rato le habrían jalado las orejas por el desorden en su salón. La escena es la de un grupo de niños tirándose las sillas, destapando las loncheras antes del recreo, unos acusando a otros y hasta robándose la merienda entre compañeros. Así, más o menos, es su Gobierno y el comportamiento de varios de sus funcionarios.

Esta semana, Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, se sumó al listado de funcionarios que salen a hablar de hechos irregulares al interior del Palacio. En una extensa entrevista a Revista Semana, hizo múltiples revelaciones.

Entre esas, denunció haber sido víctima de amenazas, extorsión y constreñimiento en medio de un episodio que, según su relato, involucra a personas de su propio entorno laboral.

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Relató que todo comenzó cuando fue contactada por desconocidos que aseguraban tener información reservada obtenida desde dentro del Fondo Adaptación, lo que luego derivó en amenazas directas. La funcionaria señaló como sospechoso a su exasesor Miguel Ángel Ospino Romero, de quien dijo ya desconfiaba. Según su relato, un supuesto “mensajero” le exigió inicialmente 50 millones de pesos a cambio de no divulgar chats y documentos comprometedores que incluso mencionaban a figuras políticas; luego bajó la exigencia a 20 millones, suma que Rodríguez asegura haber pagado por miedo a represalias contra ella y su familia.

“No solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento. He pedido a gritos que me protejan”, afirmó la funcionaria, al revelar una cadena de hechos que comenzó con contactos sospechosos de personas desconocidas.

Rodríguez relató que inicialmente “comenzaron a llegar contactos de individuos desconocidos que afirmaban, de un lado, poseer información valiosa para mí y, de otro lado, mencionar asuntos que conocía exclusivamente por sus funciones”, lo que encendió sus alarmas. Esa situación, añadió, “más adelante derivó en la extorsión que aquí denuncio”.

¿Quiénes estarían involucrados?

La gerente señaló directamente a Miguel Ángel Ospino Romero, exasesor del Fondo Adaptación. “Venía dudando de él. Cosas en mi corazón hacían que dudara. Me dio por voltear a tomarme un café y lo veo tomándome fotos. Él sabía cuáles eran mis miedos y puntos débiles, incluso lloraba conmigo”, aseguró.

Rodríguez dijo que lo confrontó, pero que su reacción no fue la esperada. “Lo que veo es que él es un traficante de la información. Juega con todo el mundo. Él trabajaba en el Dapre y luego yo lo llevo al Fondo Adaptación, pero ya no está”, aseveró en diálogo con Caracol Radio.

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Los hechos escalaron el 6 de febrero de 2026, a las 9:57 p. m., cuando fue contactada vía WhatsApp por un hombre que se presentó como un simple “mensajero”. Según la denuncia, este sujeto afirmó tener en su poder un dispositivo electrónico supuestamente perteneciente a un alto funcionario del Fondo, con información sensible.

“El individuo afirmó poseer un dispositivo [...] en el cual obrarían conversaciones de WhatsApp y documentos oficiales que vincularían a dicho servidor público como ‘topo’ de sectores políticos de oposición”, relató Rodríguez, señalando que incluso se mencionaron nombres como Carlos Carrillo y el senador Ciro Ramírez.

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El sujeto pidió “cincuenta de los grandes”, es decir, 50 millones de pesos, y advirtió que, de no actuar, la información podría caer en “manos que no son”. Como presión adicional, envió un video con supuestos chats como “muestra” del contenido.

“Ante tal evento y producto del miedo intenso que me generó tal amenaza, sentí que mi único camino [...] era acceder a sus pretensiones”, explicó la funcionaria a Semana.

Durante varios días, el presunto extorsionista insistió en el pago. Luego, el 13 de abril, envió un nuevo mensaje. “Estás durmiendo con el enemigo”. En ese mismo contacto, redujo la exigencia a “veinte de los grandes”, es decir, 20 millones de pesos.

“Bajo el estado de zozobra que esta situación me generaba [...] accedí contra mi voluntad al pago de los veinte millones de pesos”, narró Rodríguez, quien aseguró que actuó por temor a represalias contra su vida y la de su familia, incluyendo su hijo, sus padres y su círculo cercano.

Pese al pago, las amenazas no cesaron. Desde otra línea celular, un nuevo interlocutor la contactó con advertencias adicionales. “Amenazó con divulgar información comprometedora a medios de comunicación [...] señalando que dicha información ‘la llevaría a la cárcel’”, indicó.

“Me solicitó que acudiera a ‘recursos del Fondo’ para obtener el dinero, a lo cual respondí que ‘los recursos públicos son sagrados’”, enfatizó.

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La funcionaria aseguró que puso toda la información en manos de la Fiscalía General y entregó chats y videos como prueba. Por ahora, el ente investigador no ha informado sobre avances ni acciones concretas frente al caso.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Angie Rodríguez?
Es la gerente del Fondo Adaptación, entidad estatal encargada de proyectos de infraestructura y mitigación de riesgos en Colombia.
¿Cuánto dinero dice haber pagado?
Asegura que entregó 20 millones de pesos tras recibir amenazas contra ella y su familia.
¿Qué es el Dapre en Colombia?
Es la entidad que coordina la agenda presidencial y articula la relación entre el presidente, ministros y entidades del Gobierno.

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