¿Quién extorsionó a Angie Rodríguez? Dice que la obligaron a pagar $20 millones

Si el presidente Gustavo Petro fuera docente, hace rato le habrían jalado las orejas por el desorden en su salón. La escena es la de un grupo de niños tirándose las sillas, destapando las loncheras antes del recreo, unos acusando a otros y hasta robándose la merienda entre compañeros. Así, más o menos, es su Gobierno y el comportamiento de varios de sus funcionarios.
Esta semana, Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, se sumó al listado de funcionarios que salen a hablar de hechos irregulares al interior del Palacio. En una extensa entrevista a Revista Semana, hizo múltiples revelaciones.
Entre esas, denunció haber sido víctima de amenazas, extorsión y constreñimiento en medio de un episodio que, según su relato, involucra a personas de su propio entorno laboral.
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Relató que todo comenzó cuando fue contactada por desconocidos que aseguraban tener información reservada obtenida desde dentro del Fondo Adaptación, lo que luego derivó en amenazas directas. La funcionaria señaló como sospechoso a su exasesor Miguel Ángel Ospino Romero, de quien dijo ya desconfiaba. Según su relato, un supuesto “mensajero” le exigió inicialmente 50 millones de pesos a cambio de no divulgar chats y documentos comprometedores que incluso mencionaban a figuras políticas; luego bajó la exigencia a 20 millones, suma que Rodríguez asegura haber pagado por miedo a represalias contra ella y su familia.
“No solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento. He pedido a gritos que me protejan”, afirmó la funcionaria, al revelar una cadena de hechos que comenzó con contactos sospechosos de personas desconocidas.