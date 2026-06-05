¿Lo pueden despedir por ver el Mundial en horario laboral? Esto dice la ley

La emoción que genera un Mundial de Fútbol suele trasladarse a los lugares de trabajo, donde muchos empleados buscan seguir los partidos en tiempo real. Sin embargo, descuidar las responsabilidades laborales para observar los encuentros podría tener consecuencias disciplinarias e incluso llevar a un despido con justa causa, dependiendo de cada situación particular.
Aunque el seguimiento de un evento deportivo durante la jornada laboral no constituye automáticamente una falta grave, los expertos advierten que cada caso debe analizarse de manera individual y bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.