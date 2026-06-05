¿Lo pueden despedir por ver el Mundial en horario laboral? Esto dice la ley

La emoción que genera un Mundial de Fútbol suele trasladarse a los lugares de trabajo, donde muchos empleados buscan seguir los partidos en tiempo real. Sin embargo, descuidar las responsabilidades laborales para observar los encuentros podría tener consecuencias disciplinarias e incluso llevar a un despido con justa causa, dependiendo de cada situación particular. Aunque el seguimiento de un evento deportivo durante la jornada laboral no constituye automáticamente una falta grave, los expertos advierten que cada caso debe analizarse de manera individual y bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

¿Cuándo podría configurarse una justa causa de despido?

Eliana Triviño, directora de asuntos laborales y de seguridad social de Riveros Victoria Abogados, explicó que la conducta del trabajador debe evaluarse considerando aspectos como las funciones que desempeña, sus antecedentes disciplinarios y el impacto que la situación genere dentro de la empresa. Le puede gustar: Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026: prográmese con los días, fechas y horarios de los partidos Según la especialista, el riesgo aumenta cuando el trabajador deja de cumplir actividades esenciales o cuando su conducta afecta de forma importante la producción, la prestación de servicios o la seguridad de la organización. “Podría existir una justa causa si el trabajador abandona su puesto de trabajo para ver el partido, suspende sus labores durante varias horas sin autorización, desatiende funciones críticas o de seguridad, desatiende una instrucción expresa de continuar prestando sus servicios o causa perjuicios considerables a la empresa con su conducta”, señaló Triviño. En estos escenarios, el incumplimiento podría ser considerado una falta grave y justificar la terminación del contrato laboral.

¿Qué pasa si el Gobierno decreta un día cívico?