La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, no ha salido de una polémica cuando ya está en otra. Primero fue el escándalo del 8 de abril con la rumba vallenata de jefes de bandas del Valle de Aburrá en la cárcel de Itagüí, que llevó a la suspensión de esa mesa de paz con el Gobierno.
Y ahora el panorama se le complica aún más: el presidente de la Corte Suprema, magistrado Mauricio Lenis, confirmó ayer que la Sala de Instrucción adelanta cuatro indagaciones previas contra la senadora.
Entre ellas figuran la polémica fiesta en la cárcel antioqueña; denuncias de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago por presuntas presiones y amenazas en el contexto de operativos antiextorsión en 2024, y los hechos relacionados con el llamado “tarimazo” en Medellín.
La exministra, consultada por EL COLOMBIANO, pidió que las autoridades avancen con las investigaciones por las denuncias que ella misma presentó, relacionadas con presuntas presiones de la senadora Zuleta en medio de cuestionamientos sobre beneficios otorgados a internos de la cárcel de Itagüí mientras ella fue funcionaria y como hoy está evidenciado con la polémica fiesta con el cantante Nelson Velásquez.
Buitrago recalcó que todo proceso de paz debe ajustarse estrictamente a la ley y a las normas penitenciarias: “Un proceso de paz tiene que hacerse dentro de la ley y respetando las disposiciones carcelarias y las condenas proferidas por los jueces; es ahí donde realmente adquiere valor”.
En esa línea, explicó que el sistema carcelario impone una serie de obligaciones ineludibles, como la realización de requisas, la verificación de elementos dentro de los centros de reclusión y la prevención de conductas no permitidas.