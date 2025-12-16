Autoridades activaron protocolos por amenazas de explosivos en carreteras de Santander y el Magdalena Medio

La Policía de Santander acordonó el área y adelanta la verificación de la amenaza, mientras se evalúan cierres y desvíos, según avance el operativo antiexplosivos.

El hallazgo en horas de la mañana de este martes 16 de diciembre, se registró a la altura del kilómetro 7, en el sector conocido como El Zamorano, antes del ramal de Curití, lo que generó alarma entre conductores y habitantes de la zona .

Las autoridades activaron protocolos de seguridad por la presencia de un cilindro abandonado y una bandera con insignias del Eln , en el corredor San Gil–Bucaramanga.

En el Magdalena Medio también hay restricciones de movilidad tras una detonación ocurrida en la madrugada que afectó una línea de 10 pulgadas del gasoducto Payoa–Refinería, ubicado sobre la vía Yuma entre los municipios de Barrancabermeja (Santander) y Yondó (Antioquia) y que es operado por la empresa Petro Santander.

Asimismo, las autoridades mantienen acordonado un tramo de la vía Yuma, en sentido Barrancabermeja–Yondó, por el reporte de un posible artefacto explosivo cerca de redes de poliductos y gasoductos, a la altura de la ciénaga Palotal.

Unidades especializadas realizan el peritaje técnico y la inspección preventiva del área, mientras los vehículos son retornados como medida de seguridad para proteger a la población civil.

Por su parte, el coronel Jhon Jairo Roa, comandante de la Policía del Magdalena Medio, descartó la presencia de material explosivo en la línea del gasoducto.

Según el oficial, tras las verificaciones de técnicos antiexplosivos, la fuerte detonación que se escuchó a tempranas horas de la mañana obedeció a una saturación de la línea de gas.

El reporte que dan las autoridades hasta el momento en las vías del Magdalena Medio es de normalidad, aunque se mantiene el cierre en el sector del Peaje la Lizama, el cual fue atacado con explosivos el día anterior. Según las autoridades se prevé que en el transcurso del día se habilite el paso.

“Por ahora hay normalidad en las vías, en esta y en la vía a Bucaramanga por la ruta alterna. No se ha presentado ninguna situación nueva y pedimos a la comunidad que nos informen ante cualquier movimiento sospechoso para que podamos actuar con anticipación tenemos todas las capacidades. Seguimos trabajando, haciendo presencia, porque hay unos puntos en donde suele poner banderas por parte del Eln y tenemos presencia para evitar que se vaya a presentar”, dijo el comandante de la Policía del Magdalena Medio.

Las autoridades confirmaron que se mantiene la alerta por el anuncio de paro armado del ELN y que se han intensificado los controles con unidades militares y 80 nuevos policías que llegaron a Barrancabermeja.