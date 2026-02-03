x

Rápido y Furioso 11 ya tiene fecha de estreno: estos son los detalles de la nueva película de la saga

En 2028 se estrenará la undécima entrega de la saga que inició en 2001. Esta película será la continuación de Fast X, la cinta más reciente de Rápido y Furioso con la que se esperaba iniciar el desenlace de la historia.

  • Vin Diesel continuará interpretando a Dominic Toretto. FOTO: Universal Pictures
    Vin Diesel continuará interpretando a Dominic Toretto. FOTO: Universal Pictures
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Universal Pictures anunció la fecha en la que la nueva entrega de la saga de acción llegará a las salas de cine de todo el mundo. Rápido y furioso se estrenará el 17 de marzo de 2028 y su título oficial será Fast Forever.

Lea aquí: Kill Bill vuelve a salas de cine: esta es la fecha de estreno en Colombia

La noticia también fue compartida por Vin Diesel, el actor que ha interpretado a Dominic Toretto desde el estreno de la primera película en 2001. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 105 millones de seguidores, publicó una fotografía junto a Paul Walker, quien hacía el papel de Brian O’Conner y que falleció en 2013 en un accidente automovilístico.

“Nadie dijo que el camino sería fácil... pero es nuestro. Uno que nos ha definido y se ha convertido en nuestro legado... Y un legado... dura para siempre”, escribió Diesel para dar a conocer la fecha de estreno de la undécima película.

Fast Forever se estrenará cinco años después de Fast X, la más reciente cinta de Rápido y Furioso. La nueva película será dirigida por Louis Leterrier —quien ha encabezado producciones como El transportador, Los ilusionistas y Furia de titanes—, el director francés que en 2023, con Fast X, llegó a reemplazar a Justin Lin, quien venía dirigiendo las películas de la saga desde la tercera entrega.

Como se había informado con el estreno de la anterior cinta, Fast X y la próxima película fueron pensadas como un final de dos partes. Sin embargo, esto podría cambiar ya que personajes de la misma producción han dicho públicamente que podrían hasta ser tres películas las que conformen el desenlace de Rápido y Furioso.

Elenco de Fast Forever

Todavía no se conocen los nombres de los actores que harán parte del elenco. Lo único que se sabe es que Diesel continuará interpretando el personaje que le ha dado reconocimiento internacional desde hace más de dos décadas. En Fast X regresaron los actores de películas anteriores en sus papeles de siempre: Michelle Rodriguez como Letty Ortiz, Tyrese Gibson como Roman Pearce, Ludacris como Tej Parker, Sung Kang como Han Lue, Jordana Brewster como Mia Toretto y Jason Statham como Deckard Shaw.

Otros personajes que se espera que vuelvan debido a lo que vieron los fanáticos en la escena poscréditos de Fast X son Gisele Yashar, interpretada por Gal Gadot, y Luke Hobbs, quien es personificado por Dwayne Johnson “La roca”. Y, por supuesto, también los seguidores desean ver nuevamente en pantalla a O’Conner, quien después del fallecimiento de Walker apareció gracias a que sus hermanos ayudaron a completas las escenas de la séptima entrega.

Habrá que esperar dos años más para conocer si por fin llegará el final de una de las sagas más taquilleras de los últimos años.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es Fast Forever?
Es la undécima película de la saga Rápido y furioso y funcionará como continuación directa de Fast X.
¿Vin Diesel seguirá en Rápido y furioso?
Sí. Vin Diesel continuará interpretando a Dominic Toretto, personaje central desde 2001.

