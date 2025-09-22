¿“Hecha la ley...”? Sorprenden a una ambulancia transportando pasajeros en pleno Día sin Carro en Cali

Cali y otras ciudades del país realizan este lunes 22 de septiembre su jornada anual del Día sin Carro con el fin de disminuir, aunque sea por un día, las emisiones de gases contaminantes y con ello contribuir al medio ambiente.

En la capital del Valle, la jornada inició desde las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta las 7:00 de la noche, tiempo en el que la circulación de vehículos particulares y motocicletas esta restringida. Durante esa jornada de 13 horas los ciudadanos podrán optar por usar otros medios de transporte como las rutas de buses y el sistema Mío, pero también se busca que los caleños salgan en bicicleta y caminen.