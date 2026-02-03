¿Uribe será investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de dos décadas? Esto dice su defensa

Desde hace varios días, el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a aparecer en el centro del debate judicial, a raíz de procesos que plantean presuntas complicidades y alianzas entre sectores de la Fuerza Pública y grupos paramilitares en la comisión de masacres y homicidios selectivos durante la década de los noventa. Fue el propio exmandatario quien, a través de sus redes sociales, advirtió que la Fiscalía estaría evaluando la posibilidad de reactivar un proceso en su contra por hechos ocurridos durante su paso por la Gobernación de Antioquia. Lea también: Uribe dice que Petro y Cepeda lo quieren preso por declaraciones de Mancuso: sería sobre masacre de El Aro “Mis abogados preparan una solicitud a la Fiscalía y espero enviar una carta a la señora fiscal sobre los hechos. Con todo respeto, recordaré que la acusación contra mí la adelantaron dos fiscales nombrados por Eduardo Montealegre, sin considerar las reglas del conflicto de interés”, dijo Uribe en redes sociales.

¿Por qué se habla de crímenes de lesa humanidad en el caso Uribe?

Las investigaciones a las que se refiriere están relacionadas con las masacres de El Aro y La Granja, así como con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Aunque el nombre de Uribe ha sido mencionado en estos casos desde la época de los hechos, hasta ahora no ha existido una vinculación formal en su contra. El expresidente sostiene que su nombre reaparece de manera recurrente en estos expedientes cada vez que el país atraviesa coyunturas electorales, como la actual. En ese contexto, su abogado defensor, Jaime Granados, elaboró un documento en el que afirma que no existen fundamentos jurídicos ni elementos probatorios nuevos que justifiquen la reapertura de investigaciones cerradas tras más de dos décadas de actuaciones judiciales. Entérese: Planeta publica un libro para recordar a los muertos de El Aro

La posición de los abogados del expresidente Álvaro Uribe.

Granados reiteró que los señalamientos que periódicamente resurgen contra Uribe se apoyan en una narrativa construida a partir de rumores, interpretaciones políticas y testimonios contradictorios que ya fueron examinados por la justicia ordinaria. A su juicio, los expedientes contienen pruebas técnicas y documentales que desvirtúan la tesis de una responsabilidad directa o indirecta del entonces gobernador de Antioquia (1995–1997). Uno de los ejes de esa discusión es la masacre de El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997, en donde 15 campesinos fueron asesinados por las Autodefensas. Testimonios de sobreviviente sostienen que durante la incursión paramilitar vieron sobrevolando al helicóptero de la Gobernación. “Cabe precisar que el conocimiento acerca de la ejecución de la masacre, por parte de la administración departamental, no sólo se restringía a la información previa suministrada a Pedro Juan Moreno Villa, quien para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno departamental, sino que el helicóptero adscrito a la Gobernación de Antioquia, fue observado sobrevolando la zona durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según le informó por radio el comandante Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”, se lee en un fallo del año 2015 del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que iniciara un proceso de investigación al entonces senador Uribe.