Rengifo, la zurda mágica y joven de Nacional ante América; así formaría el Verde: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

El duelo no será sencillo. América llega como uno de los grandes candidatos al título, condición que comparte con Nacional. El conjunto escarlata ha mostrado solidez en el arranque del torneo, con dos victorias —3-1 ante Internacional de Bogotá y 1-0 frente a Boyacá Chicó— y un empate 1-1 frente al Once Caldas, resultados que lo mantienen bien posicionado y con confianza de cara a su visita a Medellín.

Atlético Nacional afronta este miércoles (8:00 p.m.) un partido clave ante América de Cali, no solo por la jerarquía del rival, sino por la necesidad urgente de ponerse al día en la tabla de posiciones. Los aplazamientos sufridos en las jornadas 2 y 3 del campeonato, producto del concierto de Bad Bunny en el Atanasio Girardot y del compromiso internacional frente al Inter de Miami, han condicionado la ubicación actual del equipo verdolaga en la clasificación. En ese contexto, sumar tres puntos en casa se convierte en una obligación para no perder terreno frente al grupo de los ocho.

Nacional, por su parte, solo ha podido disputar un partido en la Liga, en el que dejó una contundente impresión tras golear 4-0 a Boyacá Chicó. Luego llegaron las postergaciones y el amistoso internacional ante el Inter de Miami, un compromiso que, más allá del resultado, dejó una imagen que ilusionó a la afición verdolaga: el gol de Juan Manuel Rengifo, una anotación de gran factura que recordó, por su ejecución, a las jugadas más características de Lionel Messi.

Rengifo aparece precisamente como una de las principales cartas de Nacional para este partido ante América. En lo que va de su carrera profesional, el joven volante registra seis anotaciones: dos en la Copa Colombia, frente a Quindío y el propio América, y cuatro en la Liga, ante Llaneros y el Independiente Medellín. Curiosamente, contra el conjunto escarlata marcó el que hasta ahora es el gol más importante de su trayectoria: un gol olímpico que permanece fresco en su memoria y que refuerza su motivación de cara a este nuevo enfrentamiento.

El proceso de Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional es el reflejo de una apuesta sostenida por la cantera. Ingresó a la estructura formativa del club en 2018, con apenas 13 años, y desde entonces ha recorrido cada etapa con paciencia y proyección. En las categorías sub-17 y sub-20 fue consolidando una identidad de juego definida: volante creativo, con inteligencia para moverse entre líneas, técnica depurada y una pegada diferencial que lo distingue.

Su capacidad para ejecutar remates de media distancia, sumada a su visión de juego y lectura táctica, lo posicionaron rápidamente como uno de los talentos más prometedores de su generación. Estas virtudes, trabajadas de manera constante en los entrenamientos, le permitieron dar el salto al primer equipo a través de un proceso ordenado, coherente con el modelo formativo que Nacional ha defendido históricamente.

La consolidación de Rengifo en el profesionalismo se ha dado bajo la dirección técnica de Diego Arias, un entrenador que conoce de primera mano sus cualidades. Ambos coincidieron en las etapas finales del proceso formativo en la sub-20, una relación que facilitó su adaptación al ritmo y a las exigencias de la Primera División. Arias ha sabido dosificarlo, brindarle confianza en momentos clave y exigirle cuando el contexto lo ha requerido. Hasta ahora, el volante acumula 12 partidos con el primer equipo, mostrando una evolución progresiva y una madurez creciente.