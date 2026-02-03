Rengifo, la zurda mágica y joven de Nacional ante América; así formaría el Verde: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Atlético Nacional afronta este miércoles (8:00 p.m.) un partido clave ante América de Cali, no solo por la jerarquía del rival, sino por la necesidad urgente de ponerse al día en la tabla de posiciones. Los aplazamientos sufridos en las jornadas 2 y 3 del campeonato, producto del concierto de Bad Bunny en el Atanasio Girardot y del compromiso internacional frente al Inter de Miami, han condicionado la ubicación actual del equipo verdolaga en la clasificación. En ese contexto, sumar tres puntos en casa se convierte en una obligación para no perder terreno frente al grupo de los ocho.
El duelo no será sencillo. América llega como uno de los grandes candidatos al título, condición que comparte con Nacional. El conjunto escarlata ha mostrado solidez en el arranque del torneo, con dos victorias —3-1 ante Internacional de Bogotá y 1-0 frente a Boyacá Chicó— y un empate 1-1 frente al Once Caldas, resultados que lo mantienen bien posicionado y con confianza de cara a su visita a Medellín.