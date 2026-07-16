Uribe prende la pelea por la Presidencia del Senado y arrecia por cercanía de Deluque con Petro: “Recibió beneficios del Gobierno”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó al senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, quien es la ficha del gobierno de Abelardo de la Espriella para quedarse con la presidencia del Senado. El pronunciamiento del exmandatario llega tras varios días en los que el Centro Democrático ha criticado que se apoye a alguien de un partido que solo sacó ocho curules contra las 17 de la colectividad uribista. A su vez, por los apoyos que este congresista y su partido le dieron al gobierno de Gustavo Petro. De hecho, en esa línea fueron las críticas de Uribe. “El senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del gobierno Petro, (incluida la ley de Paz Total)”, dijo Uribe en su cuenta de X. Le puede interesar: ¿El Centro Democrático se quedaría sin presidencias del Congreso? Gobierno De la Espriella les puso rival en Cámara y Senado Luego tiró un dardo haciendo referencia a uno de los eslóganes de campaña de De la Espriella: “‘Extrema coherencia’ que le respondí al presidente electo cuando en un podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha”.

El candidato del Centro Democrático

Es tradición que, en el primer año del Congreso, el presidente electo nombre a sus fichas para la presidencia de la Cámara de Representantes y el Senado. También es usual que escoja entre la bancada mayoritaria que lo apoya. Es decir, la que más congresistas tenga en esa cámara pero que sea progobierno. Tiene más votos el Pacto Histórico que el Centro Democrático, con 26, pero evidentemente son oposición al gobierno De la Espriella. En este caso, el Centro Democrático fue el primer partido en declararse de gobierno, lo que La U todavía no ha hecho y no es claro si lo hará. Cabe recordar que La U apoyó, al menos en el papel, a Paloma Valencia en primera vuelta, aunque congresistas como Deluque ya habían aterrizado donde De la Espriella. Si Deluque gana el pulso, para lo cual necesita 52 de los 103 votos del Senado, se cumpliría con la tradición de que el presidente electo escoja a su ficha. Pero se rompería con que sea la bancada mayoritaria quien lo escoja. El Centro Democrático puso a competir al senador Honorio Henríquez, argumentando que es su derecho legítimo al haber sido la bancada a favor del gobierno más votada y que le hicieron oposición al gobierno Petro, a diferencia de La U. También desempolvaron opiniones pasadas de Deluque en las que apoyó el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. Pero los votos no serían suficientes. Ya el Partido Conservador, que cuenta con 9 votos, dijo que se va con Deluque, del mismo modo que lo hizo el partido de La U, en bloque, con sus ocho senadores. Entre ellos está incluido el senador Antonio José Correa, que le hizo campaña a Iván Cepeda.

Según una fuente que consultó EL COLOMBIANO, desde el Centro Democrático estarían buscando votos hasta en el Pacto Histórico para que Henríquez tenga posibilidades.

Los apoyos de Deluque y La U a Petro

Desde su curul en el Senado, Deluque votó sí a diferentes proyectos de Petro. Entre ellas, la polémica paz total, la tributaria, la reforma política, agraria, educación, el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto. Esto, según datos recopilados por el politólogo y analista Ricardo Ruiz, a través de las gacetas del Congreso. Ruiz también expuso que el partido de La U, al que pertenece Deluque, votó 87 % con el gobierno en la Cámara de Representantes. Incluso, en salud, votó en un 93 % con el gobierno Petro. El partido de La U suele ser de gobierno, sin importar si este es de izquierda o de derecha, en lo que serían movidas para garantizar su participación burocrática (con puestos y manejo de carteras) en el poder Ejecutivo. Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos votos se necesitan para ganar la presidencia del Senado en Colombia? Para quedarse con la presidencia del Senado, el senador Alfredo Deluque necesita obtener el respaldo de 52 de los 103 votos totales que conforman la plenaria del Senado de la República. ¿Por qué critica Álvaro Uribe la posible presidencia de Alfredo Deluque en el Senado? Álvaro Uribe critica al senador Alfredo Deluque porque, según denunció, votó a favor de varias reformas clave del anterior gobierno de Gustavo Petro (incluyendo la ley de Paz Total) y presuntamente recibió beneficios de esa administración, lo que choca con la bandera de “extrema coherencia” del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. ¿Qué partidos políticos han anunciado oficialmente su apoyo a Alfredo Deluque? El senador Alfredo Deluque cuenta con el apoyo en bloque de su propio partido, el Partido de La U (que aporta 8 votos en el Senado), y del Partido Conservador (que suma 9 votos adicionales para su candidatura).