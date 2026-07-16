Uribe prende la pelea por la Presidencia del Senado y arrecia por cercanía de Deluque con Petro: “Recibió beneficios del Gobierno”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó al senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, quien es la ficha del gobierno de Abelardo de la Espriella para quedarse con la presidencia del Senado.
El pronunciamiento del exmandatario llega tras varios días en los que el Centro Democrático ha criticado que se apoye a alguien de un partido que solo sacó ocho curules contra las 17 de la colectividad uribista. A su vez, por los apoyos que este congresista y su partido le dieron al gobierno de Gustavo Petro.
De hecho, en esa línea fueron las críticas de Uribe. “El senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del gobierno Petro, (incluida la ley de Paz Total)”, dijo Uribe en su cuenta de X.
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Luego tiró un dardo haciendo referencia a uno de los eslóganes de campaña de De la Espriella: “‘Extrema coherencia’ que le respondí al presidente electo cuando en un podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha”.