“Los desacuerdos con Germán fueron pequeños frente a su lucha”: Uribe destacó el trabajo de Vargas Lleras en la política

Fueron varios los personajes de diferentes orillas de la política colombiana quienes acompañaron este lunes 11 de mayo las honras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tras fallecer el pasado viernes 8 de mayo, entre ellos varios expresidentes como César Gaviria, Iván Duque, Ernesto Samper y Álvaro Uribe Vélez.
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Precisamente, con este último se tuvieron varios desencuentros políticos durante su etapa política. Sin embargo, Uribe Vélez no le dio mayor importancia a estas disputas y hasta resaltó su labor pública en los diferentes cargos que desempeñó.