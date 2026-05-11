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“Los desacuerdos con Germán fueron pequeños frente a su lucha”: Uribe destacó el trabajo de Vargas Lleras en la política

En un gesto de respeto que trasciende décadas de confrontación, el expresidente Álvaro Uribe despidió en la Catedral Primada a quien llamó un “combatiente ejemplar” en el trabajo por la política en el país. Esto fue lo que dijo.

  • Más allá del protocolo fúnebre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió sobre el vacío político que deja la muerte de Germán Vargas Lleras. FOTO: Camilo Suárez y Colprensa
    Más allá del protocolo fúnebre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió sobre el vacío político que deja la muerte de Germán Vargas Lleras. FOTO: Camilo Suárez y Colprensa
  • A la ceremonia de Vargas Lleras asistieron sus familiares, expresidentes de la República y distintas figuras políticas del país. FOTO: Colprensa
    A la ceremonia de Vargas Lleras asistieron sus familiares, expresidentes de la República y distintas figuras políticas del país. FOTO: Colprensa
  • El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. FOTO: Getty
    El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. FOTO: Getty
  • Este lunes le dieron el último adiós al exvicepresidente. FOTO: Colprensa
    Este lunes le dieron el último adiós al exvicepresidente. FOTO: Colprensa
  • El exvicepresidente, Germán Vargas Lleras. FOTO: Camilo Suárez
    El exvicepresidente, Germán Vargas Lleras. FOTO: Camilo Suárez
Colprensa
hace 3 horas
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Fueron varios los personajes de diferentes orillas de la política colombiana quienes acompañaron este lunes 11 de mayo las honras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, tras fallecer el pasado viernes 8 de mayo, entre ellos varios expresidentes como César Gaviria, Iván Duque, Ernesto Samper y Álvaro Uribe Vélez.

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Precisamente, con este último se tuvieron varios desencuentros políticos durante su etapa política. Sin embargo, Uribe Vélez no le dio mayor importancia a estas disputas y hasta resaltó su labor pública en los diferentes cargos que desempeñó.

A la ceremonia de Vargas Lleras asistieron sus familiares, expresidentes de la República y distintas figuras políticas del país. FOTO: Colprensa
A la ceremonia de Vargas Lleras asistieron sus familiares, expresidentes de la República y distintas figuras políticas del país. FOTO: Colprensa

“He venido a participar de este homenaje al doctor Vargas Lleras, un combatiente ejemplar de la democracia, una verticalidad ejemplar. En mi caso, cualquier desacuerdo coyuntural que hubiera habido fue pequeño frente al significado democrático y de lucha de Germán Vargas”, señaló a Colprensa.

El líder del Centro Democrático envió su mensaje de condolencia a la familia de Vargas Lleras, su hija, su nieto, sus hermanos, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y “a todos aquellos colombianos que, como yo, lo admiramos y lo apreciamos desde diferentes orillas”, señalando toda su solidaridad. “El doctor Vargas Lleras, un ejemplo”.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. FOTO: Getty
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. FOTO: Getty

Tras la realización de la ceremonia solemne en la Catedral Primada de Colombia, el expresidente Uribe expresó su tristeza por la muerte de Germán Vargas Lleras, ya que sucede en uno de los momentos previos a la realización de las elecciones presidenciales que definirán el rumbo del país durante los próximos cuatro años.

“Me da tristeza porque nos acompaña en un momento difícil de la patria, cuánta falta hace en un momento difícil de Colombia y de tanto riesgo”, agregó.

Una pelea de años, con reconocimiento al final

A pesar de haber tenido momentos de cercanía política inicial, la relación entre Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras estuvo marcada por diferencias que provocaron varios hitos en la confrontación política del país.

Tras los atentados contra Vargas Lleras en 2005, se generaron fuertes encontrones entre los dos líderes políticos a causa de sospechas sobre la gestión de los organismos de inteligencia durante el gobierno de Uribe.

Este lunes le dieron el último adiós al exvicepresidente. FOTO: Colprensa
Este lunes le dieron el último adiós al exvicepresidente. FOTO: Colprensa

A esto también se sumaron acusaciones cruzadas de presuntos señalamientos de corrupción, incluyendo casos como Odebrecht, que generaron fuertes escenarios de confrontación, con Uribe cuestionando defensas hechas por Vargas Lleras a otros actores políticos, como Juan Manuel Santos.

“Hay corrupción de soborno generalizada y un abuso del doctor Vargas Lleras con un control de la contratación del Estado y un manejo prevaricante”, escribió el entonces senador Álvaro Uribe en 2015 al acusar a Vargas de que estaría prevaricando al imponer control ilegal a la contratación.

Vargas, en respuesta dada a Colprensa en aquel momento, dijo que “precisamente Uribe busca esto para desviar todo lo de la investigación del DAS”.

El exvicepresidente, Germán Vargas Lleras. FOTO: Camilo Suárez
El exvicepresidente, Germán Vargas Lleras. FOTO: Camilo Suárez

Se refiere al caso de las ‘chuzadas’ telefónicas que habría ordenado él hacer desde el desaparecido departamento de inteligencia DAS, en donde estuvo involucrada su exdirectora María del Pilar Hurtado, quien se entregó a la justicia colombiana el sábado luego de más de dos años de estar huyendo.

Vargas Lleras finalmente sostuvo en ese momento que ese tipo de denuncias deben ser “investigadas por un tribunal”.

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