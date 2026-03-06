x

Así es la escena en la que aparece actuando Gustavo Petro en la película sobre el almirante Padilla

Una escena de la película Padilla: el ángel negro de la libertad en la que aparece el presidente Gustavo Petro generó polémica en Colombia tras revelarse imágenes del rodaje. Conozca los detalles aquí.

    El presidente Gustavo Petro aparece como extra, sin parlamento, en una escena de la película Padilla: el ángel negro de la libertad, protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr.. FOTO: Redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
bookmark

La aparición del presidente Gustavo Petro en una escena de la película Padilla: el ángel negro de la libertad, sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, ha desatado debate político en Colombia.

Conozca: Entrevista de la ministra TIC contradice versión de Petro sobre película del Almirante Padilla: “El presidente la encomendó”

La imagen del mandatario vestido con uniforme militar del siglo XIX fue revelada por el periodista Daniel Coronell durante el programa 6AM de Caracol Radio, lo que rápidamente generó discusión pública sobre el proyecto cinematográfico y su financiación.

De acuerdo con lo explicado posteriormente en ese mismo espacio radial, la participación de Petro corresponde a la de un extra sin parlamento. Es decir, el presidente aparece en un plano general junto al protagonista, el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien interpreta al héroe naval afrodescendiente de la independencia.

Imagen del rodaje de <i>Padilla: el ángel negro de la libertad</i>, en la que aparece el presidente Gustavo Petro caracterizado como militar del siglo XIX junto al actor Cuba Gooding Jr.
Imagen del rodaje de Padilla: el ángel negro de la libertad, en la que aparece el presidente Gustavo Petro caracterizado como militar del siglo XIX junto al actor Cuba Gooding Jr.

La escena, que según Caracol Radio dura apenas unos segundos, ocurre durante un baile dentro de la narrativa del filme. Allí el mandatario aparece de fondo, caracterizado con traje militar de gala de la época.

Lea aquí: Petro y su obsesión por querer ser un personaje “histórico”, ahora en cine

Según reportó La Silla Vacía, la película es producida por RTVC Sistema de Medios Públicos junto con la productora Valencia Producciones FX. El proyecto tiene un presupuesto cercano a los 15.000 millones de pesos, financiado en parte con recursos públicos y en parte con aportes de la coproductora.

La dirección está a cargo de Mauricio Navas Talero y Andrés Valencia Cano, quienes explicaron que la cinta se está rodando principalmente en inglés, debido a la participación del actor estadounidense.

El filme narra la historia del almirante Padilla, una figura clave en la independencia de Colombia y uno de los primeros altos mandos afrodescendientes en la historia militar del país.

Aunque la escena del presidente sería breve, su aparición ya se convirtió en uno de los elementos más comentados alrededor de la producción.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué José Prudencio Padilla es importante en la historia de Colombia?
Fue el principal líder naval de la independencia. Su victoria en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo en 1823 ayudó a consolidar la independencia de la Gran Colombia frente a España.
¿En qué película aparece Gustavo Petro?
En Padilla: el ángel negro de la libertad, una película sobre el almirante José Prudencio Padilla.
¿Cuánto cuesta la película sobre Padilla?
El presupuesto estimado es de 15.000 millones de pesos, financiados con recursos públicos y aportes de la productora.

