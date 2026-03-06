Así es la escena en la que aparece actuando Gustavo Petro en la película sobre el almirante Padilla

La aparición del presidente Gustavo Petro en una escena de la película Padilla: el ángel negro de la libertad, sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, ha desatado debate político en Colombia.

La imagen del mandatario vestido con uniforme militar del siglo XIX fue revelada por el periodista Daniel Coronell durante el programa 6AM de Caracol Radio, lo que rápidamente generó discusión pública sobre el proyecto cinematográfico y su financiación.

De acuerdo con lo explicado posteriormente en ese mismo espacio radial, la participación de Petro corresponde a la de un extra sin parlamento. Es decir, el presidente aparece en un plano general junto al protagonista, el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., quien interpreta al héroe naval afrodescendiente de la independencia.