Galán, Luna y Cárdenas concretan alianza de centro para definir candidatura única, ¿irán a consulta en marzo?

En la tarde del 23 de octubre, en Bogotá , se veía una valla con el mensaje “Unión + Experiencia + Futuro” junto con la cara de los tres precandidatos: Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán.

Según David Luna, el propósito del acuerdo es promover un espacio común entre sectores que no se identifican con los extremos políticos. “Esta es una unión contra los extremos que ya se organizaron para dividir el país. Arrancamos los tres que estamos de acuerdo en que hay que empezar ya para plantearle un nuevo juego a los colombianos”, señaló.

Mauricio Cárdenas informó desde Barranquilla que se trata de una alianza abierta. “Acabamos de anunciar la alianza entre David Luna, Juan Manuel Galán y yo, Mauricio Cárdenas. Es la semilla que va a ir creciendo para formar una gran unidad que nos permita derrotar al pacto histórico y construir una alternativa basada en la experiencia, en la visión de futuro y en gobiernos con resultados”, indicó.

Entérese: Influencers, políticos y outsiders: los candidatos a la Cámara de la lista de Fajardo y Galán en Antioquia

También afirmó que el acuerdo “no es excluyente” y que se ampliará con más participantes que compartan la idea de “no a la nueva constituyente”. En sus declaraciones agregó que uno de los objetivos será “recuperar la seguridad de los colombianos” y “apoyar al sector privado” dentro del marco de la Constitución actual.

Por su parte, Juan Manuel Galán expresó que la alianza busca defender las reglas institucionales. “Colombia atraviesa un momento en el que la democracia debe cuidarse más que nunca. Las diferencias políticas no pueden ser excusa para dividir al país ni para debilitar las instituciones que nos sostienen como nación”, dijo.