Estas son las primeras imágenes del misterioso asteroide que podría ayudar a explicar cómo nació el Sistema Solar

En 2016, un telescopio ubicado en Hawái descubrió un pequeño asteroide que gira alrededor del Sol al igual que la Tierra. Su movimiento es tan similar al de nuestro planeta que algunos lo consideran un “cuasisatélite”, el cual fue bautizado como Kamoʻoalewa, frase que significa “el fragmento que se balancea” y que hace parte de una canción tradicional de la isla.
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Ahora, diez años después, Tianwen 2, una sonda espacial de la Administración Espacial Nacional China (CNSA), llegó a esta roca con el propósito de descifrar su origen y enviar a la Tierra imágenes nunca antes vistas.
Esta misión despegó el 29 de mayo de 2025 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia de Sichuan. A esta sonda le tomó 400 días llegar a Kamoʻoalewa: el 6 de junio lo detectó por primera vez; el 7 hizo una maniobra para poder volar en su mismo plano; el 19 se aproximó a 20.000 kilómetros y, finalmente, esa distancia se redujo a solo 20 kilómetros el 2 de julio, cuando logró capturar varias fotografías que han sido difundidas por la CNSA.
“Es muy probable que contenga información primitiva de las primeras etapas de la formación del sistema solar, y tiene un gran valor científico para estudiar la composición de los materiales primitivos, el proceso de formación y la historia evolutiva”, explicó en un comunicado Han Siyuan, el vocero de la misión Tianwen 2.