Estas son las primeras imágenes del misterioso asteroide que podría ayudar a explicar cómo nació el Sistema Solar

En 2016, un telescopio ubicado en Hawái descubrió un pequeño asteroide que gira alrededor del Sol al igual que la Tierra. Su movimiento es tan similar al de nuestro planeta que algunos lo consideran un “cuasisatélite”, el cual fue bautizado como Kamoʻoalewa, frase que significa “el fragmento que se balancea” y que hace parte de una canción tradicional de la isla. Lea: ¿El fin de la noche? Estados Unidos aprueba lanzamiento de satélite que reflejará la luz solar donde haya oscuridad Ahora, diez años después, Tianwen 2, una sonda espacial de la Administración Espacial Nacional China (CNSA), llegó a esta roca con el propósito de descifrar su origen y enviar a la Tierra imágenes nunca antes vistas. Esta misión despegó el 29 de mayo de 2025 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, en la provincia de Sichuan. A esta sonda le tomó 400 días llegar a Kamoʻoalewa: el 6 de junio lo detectó por primera vez; el 7 hizo una maniobra para poder volar en su mismo plano; el 19 se aproximó a 20.000 kilómetros y, finalmente, esa distancia se redujo a solo 20 kilómetros el 2 de julio, cuando logró capturar varias fotografías que han sido difundidas por la CNSA. “Es muy probable que contenga información primitiva de las primeras etapas de la formación del sistema solar, y tiene un gran valor científico para estudiar la composición de los materiales primitivos, el proceso de formación y la historia evolutiva”, explicó en un comunicado Han Siyuan, el vocero de la misión Tianwen 2.

Llegar a este asteroide fue complicado. Eso se debió a que los cálculos con los que se envió la sonda al espacio fueron realizados únicamente con observaciones terrestres que erraron en 100 kilómetros sobre su verdadera posición. Finalmente, la agencia logró llegar allí con un motor iónico, un sistema de propulsión para naves espaciales que, en lugar de quemar combustible como un cohete tradicional, utiliza electricidad para acelerar y expulsar partículas cargadas, generando un impulso que mueve la nave durante largos periodos de tiempo.

Han sido varias las conclusiones que se han podido sacar con las imágenes que tomó la sonda. Una de ellas es sobre el tamaño de Kamoʻoalewa. Antes de que despegara la misión se creía que este podría tener un diámetro de aproximadamente 100 metros, pero ahora se sabe que es muchísimo más pequeño: su diámetro es de 41 metros. Además, gira a una velocidad alta, por lo que el próximo reto que tiene Tianwen 2 es posarse y agarrarse de su superficie para capturar muestras.

Adicional a la rapidez, hay que tener en cuenta que, al ser tan pequeño, su gravedad es casi nula. Por eso, para recolectar un poco de arena superficial y otros materiales, la sonda cuenta con un sistema de agarre conformado por cuatro patas con una especie de garras que le permitirán sujetarse del asteroide. Y para recoger las muestras cuenta con taladros ultrasónicos que convierten en polvo la roca, que luego vendrá a la Tierra. Entérese: Cómo una misión espacial japonesa logró sobrevolar un asteroide a 100 millones de kilómetros de la Tierra La idea es que en 2027 Tianwen 2 se acerque a la Tierra para liberar una cápsula con el material recolectado. En las próximas semanas seguirá descendiendo: primero a tres kilómetros y luego a 30 metros para encontrar el lugar ideal para agarrarse. Luego de que al planeta lleguen esas muestras, la sonda aprovechará para viajar hacia el asteroide activo 311P/PanSTARRS, ubicado entre Marte y Júpiter.

Al investigar este satélite, lo que pretenden los científicos es obtener más conocimientos sobre los orígenes del Sistema Solar. La hipótesis inicial acerca del origen de Kamoʻoalewa es que es un fragmento de la Luna que se desprendió hace millones de años después del impacto de un asteroide. Sin embargo, en mayo de este año, un grupo internacional de científicos, entre ellos investigadores de la Academia China de Ciencias, puso en duda esa teoría. Al volver a analizar la luz reflejada por Kamoʻoalewa, encontraron que su composición se parece más a la de un tipo de meteorito llamado condrita LL, que contiene poca cantidad de hierro y otros metales.

Para comprobarlo, recrearon en el laboratorio el desgaste que sufren las rocas en el espacio utilizando un láser sobre muestras de ese meteorito. El resultado fue que las características de la luz reflejada por esas muestras coincidían casi exactamente con las observadas en Kamoʻoalewa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Además, al estudiar su trayectoria, concluyeron que es probable que este asteroide no provenga de la Luna, sino de la familia Flora, un grupo de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Según los investigadores, la gravedad de los planetas habría ido modificando lentamente su órbita durante millones de años hasta llevarlo a las cercanías de la Tierra.

Para verificar esta teoría habrá que esperar hasta 2027, cuando del cielo caigan las muestras suficientes para resolver el enigma de este pequeño asteroide que le da la vuelta al Sol en casi 365 días.

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