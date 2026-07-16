Otro hospital en rines por crisis de salud: deben $143.000 millones al Erasmo Meoz

La crisis financiera del sistema de salud sigue ensuciando las cuentas de los hospitales y clínicas en el país. El caso conocido más recientemente proviene de Cúcuta, en donde el Hospital Universitario Erasmo Meoz enfrenta una problemática que hoy mantiene colapsadas varias de sus unidades de atención: la cartera que le adeudan las EPS por los servicios prestados a sus usuarios. Según sus cuentas, con corte al 30 de abril de este año, Nueva EPS, Coosalud, Comfaoriente EPS y Sanitas le debían al principal centro asistencial de Norte de Santander cerca de $143.000 millones. Le puede interesar: De La Espriella ordenó al minInterior designado pedir vigilancia a contratos de la UNP. Las más altas corresponden a Nueva EPS, con $113.345 millones, y a Coosalud, con $13.773 millones. Según el hospital, esta situación afecta gravemente la capacidad financiera de la institución y dificulta la prestación de los servicios, mientras los afiliados de estas entidades continúan acudiendo al Erasmo Meoz en busca de atenciones que, en muchos casos, deberían recibir en las instituciones prestadoras de servicios de salud que hacen parte de sus redes contratadas.

Pacientes afectados por problemas en la atención

Fuentes citadas por el diario La Opinión de Cúcuta mencionaron que al menos 3.000 pacientes afiliados a esas EPS permanecen en lista de espera para procedimientos quirúrgicos. Algunos llevan esperando dos, tres e incluso cinco años. La situación obedece, en parte, a las limitaciones de la red prestadora de servicios de estas entidades en Cúcuta. De hecho, Coosalud no contaría actualmente con una IPS que asuma las cirugías de sus afiliados en la ciudad. En el caso de Nueva EPS, la única institución que continúa prestando estos servicios es la Clínica Médico Quirúrgica, que atiende a más de 700.000 afiliados de esa EPS en Norte de Santander.

Sin embargo, esta clínica también enfrenta una alta demanda asistencial, por lo que numerosos pacientes terminan siendo remitidos al Hospital Universitario Erasmo Meoz. El director del hospital, Hernando José Mora, señaló que, en las condiciones actuales, a la institución le resulta cada vez más difícil asumir la atención que corresponde a las redes contratadas por las EPS.

La alerta de los sindicatos

Fuentes de las organizaciones sindicales con presencia en el hospital señalan que el panorama sería diferente si las EPS cancelaran oportunamente las obligaciones pendientes. Ante esta situación, anunciaron que el próximo viernes ofrecerán una rueda de prensa para exponer las dificultades financieras y asistenciales que enfrenta el centro hospitalario debido al incumplimiento en los pagos. Los problemas no se limitan a la programación de cirugías. Usuarios también denuncian demoras en la asignación de citas con especialistas y dificultades para acceder a los medicamentos formulados. En el caso de Nueva EPS, varios afiliados consultados por este diario aseguraron que la entidad incumple la entrega de medicamentos y tampoco suministra oportunamente los pendientes, los cuales, según la normatividad vigente, deberían ser entregados en el domicilio del paciente dentro del plazo establecido. Una usuaria mencionada por el diario cucuteño relató que su esposo, afiliado a Coosalud, necesita una biopsia que lleva esperando más de dos meses. “Me tienen de una clínica para otra. En Coosalud me dijeron que debía acudir a la Clínica Medical Duarte, pero cuando llegamos nos informaron que desde hace meses no atienden pacientes de esa EPS porque no les pagan los servicios prestados”, afirmó.

La mujer aseguró que la falta de una red estable de atención pone en riesgo la salud de los afiliados de Coosalud en Cúcuta y Norte de Santander. Conozca: Así va la pelea en Senado y Cámara por las presidencias, ¿el Centro Democrático se quedaría sin nada?

Supersalud pidió plan de choque a cuatro EPS

La dificultad para conseguir una cita médica sigue siendo una de las principales inconformidades de los usuarios del sistema de salud en Colombia. Por eso, ante el aumento de las quejas relacionadas con la demora en la asignación de consultas, la Superintendencia de Salud ordenó a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y Sura poner en marcha un plan de choque con el propósito de mejorar la atención a los ciudadanos y reducir los tiempos de espera. La decisión fue adoptada luego de que la entidad analizara el comportamiento de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) recibidas durante julio de 2026. De acuerdo con el reporte oficial, con corte al 10 de julio, estas cuatro EPS concentraban el 55,32 % de las reclamaciones que motivaron la intervención del organismo de vigilancia, lo que evidenció problemas persistentes en la programación de consultas médicas. Continúe leyendo: Cuatro EPS concentran el 55 % de quejas de usuarios: la Nueva EPS es la número uno En total, las entidades acumularon 31.512 reclamaciones por este motivo. Nueva EPS encabezó la lista con 8.328 casos, equivalente al 14,62 % del total nacional. Le siguieron Salud Total, con 8.062 quejas (14,15 %); Sanitas, con 7.576 (13,30 %), y Sura con 7.546 (13,25 %). Para más noticia sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

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