Las siete coincidencias que ilusionan a España con repetir el título del Mundial de 2010

A través de su cuenta de X, @ElColeccioniste, Henao recopiló siete coincidencias entre la campaña que llevó a España a conquistar su primer Mundial en Sudáfrica 2010 y el recorrido que ha tenido la selección ibérica en la actual Copa del Mundo.

El fútbol siempre deja espacio para las estadísticas, las coincidencias y las cábalas. A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, una curiosa publicación del estadígrafo Luis Arturo Henao ha despertado la ilusión de muchos aficionados españoles que ven en estos datos un posible presagio de un nuevo título.

La primera de ellas es que España volvió a integrar el Grupo H, la misma zona en la que compitió hace 16 años. Además, llegó al Mundial como campeona de la Eurocopa, tal como ocurrió antes de levantar el trofeo en Sudáfrica.

Otra coincidencia llamativa es que el partido inaugural del torneo también se disputó el 11 de junio y tuvo como protagonistas a México y Sudáfrica, tal como sucedió en la edición de 2010.

En el camino hacia la final, España volvió a encontrarse con Portugal en los octavos de final y, al igual que hace 16 años, consiguió la clasificación con un ajustado triunfo por 1-0.

Las similitudes también aparecen fuera de la cancha. En esta oportunidad, la selección española cuenta con ocho jugadores del Barcelona, la misma cantidad de futbolistas del club catalán que integraban el plantel campeón del mundo en 2010.

A nivel de clubes, también se repite otro dato que llama la atención de los supersticiosos: el Real Madrid no conquistó ningún título en la temporada previa al Mundial, exactamente igual que ocurrió antes de la histórica consagración en Sudáfrica.

Finalmente, el técnico de la selección mexicana vuelve a ser Javier Aguirre, quien también dirigía al combinado azteca durante la Copa del Mundo de 2010.

¿Las cábalas alcanzan para ser campeón?

Las coincidencias no han pasado desapercibidas entre los aficionados, especialmente entre quienes creen que la historia puede repetirse. Para muchos cabaleros, estos siete datos alimentan la esperanza de que España levante este domingo su segunda Copa del Mundo.

Sin embargo, las estadísticas y las supersticiones no juegan los partidos. Enfrente estará una Argentina que también llega con argumentos suficientes para quedarse con el título y que buscará defender la corona conseguida en Catar 2022.