Estos son los puntos críticos en Bogotá por riesgo de presión criminal en elecciones

En plena víspera de las elecciones legislativas y presidenciales, crecen las alertas en Bogotá por amenazas de estructuras criminales y posibles casos de constreñimiento al elector, especialmente en sectores del centro de la capital donde se libra una disputa territorial entre organizaciones armadas ilegales.
Las advertencias fueron reiteradas por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien señaló que las mayores preocupaciones se concentran en las localidades de Santa Fe y Los Mártires, donde hay una confrontación directa entre el Tren de Aragua y el Clan del Golfo.
Entérese: Elecciones bajo presión: Defensoría alerta por injerencia de grupos armados y reclama que respuesta del Gobierno es insuficiente