¿Colombia debería reducir el tamaño del Estado? Analistas sugieren recorte de $75 billones

¿Cuánto debería recortarse el Estado colombiano?

De acuerdo con Mateo Castaño, magister en Finanzas de la Universidad Eafit y Administración de City, University of London, si se toma como referencia el tamaño promedio del Estado en países que hoy son ricos, pero cuando tenían un nivel económico comparable al de Colombia, el Estado colombiano debería representar aproximadamente 28% del PIB. Teniendo en cuenta esta diferencia entre 28% y 33%, es decir, 5 puntos del PIB, el Estado colombiano debería reducirse en aproximadamente $75 billones. Le interesa: En tres años, gobierno Petro gastó $87 billones más en funcionamiento que todo el mandato de Duque

Déficit fiscal, tasas de interés e impuestos: efectos de un Estado más eficiente

Para Castaño, de hacerse este recorte, los efectos sobre la economía serían significativos: primero, el déficit fiscal podría caer del 6,8% al 1,8% del PIB; segundo, se reduciría el riesgo de crédito de la deuda del país, lo que presionaría a la baja todas las tasas de interés, tanto para la Nación como para empresas y personas; y tercero, con menor gasto en intereses habría margen para reducir impuestos, dinamizando la economía. Castaño advirtió, sin embargo, que recortar $75 billones no será una tarea sencilla. “Durante el gobierno Petro el gasto ha aumentado, en términos nominales, unos $100 billones. Hasta hace no mucho el Estado colombiano hacía básicamente lo mismo con bastante menos”, dijo.

Ajuste fiscal estructural: el reto del próximo presidente

Desde la óptica de Henry Amorocho, consultor y docente en Hacienda Pública y Tributación, uno de los principales retos que enfrentará quien sea elegido presidente el próximo 7 de agosto es implementar un ajuste fiscal estructural. Siga leyendo: ¡Deuda colombiana aprieta! En 2026, $1 de cada $3 del recaudo del Gobierno Petro se va a pagar intereses “No se trata solo de aumentar ingresos mediante reformas tributarias coyunturales; se requiere un ajuste integral que combine medidas sobre los ingresos y sobre el gasto público”, señaló.

Ajuste al gasto: racionalizar funciones y procesos del Estado

Amorocho explicó que el gasto público necesita una revisión profunda y coordinada, liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que cruce funciones, procesos y procedimientos de todas las entidades del Estado, muchas de las cuales duplican e incluso triplican sus funciones. “Solo por poner un par de ejemplos, se observan duplicidades en el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Minas, pero también dentro del Ministerio de Hacienda y la Presidencia, donde sobran entidades y funciones”, agregó. Según el analista, un estudio bien estructurado permitiría plantear una reforma a la administración pública, logrando un Estado más delgado, eficiente y productivo, incluyendo límites claros al uso de contratos por prestación de servicios, práctica que, según él, se ha extendido durante los últimos 30 a 40 años y que actualmente representa un exceso de gasto de más de $15 billones, monto suficiente para financiar una de las reformas tributarias propuestas en las emergencias económicas del gobierno actual. Con un análisis más profundo, estimó Amorocho, se podría identificar un ajuste adicional de $20 a $30 billones, mediante la revisión de cargas laborales, funciones, procesos y procedimientos, alineando al Estado con los principios de eficiencia, eficacia y legalidad que exige la Constitución. En cuanto al ajuste estructural de los ingresos, Amorocho propone un análisis exhaustivo de sujetos pasivos y activos, bases gravables, tarifas y exenciones tributarias, especialmente en materia de IVA y renta. Más noticias: Petro propone acabar con las concesiones viales para recortar gasto público: estos son los riesgos Con estas medidas, se podría alcanzar una cifra cercana a los $75 billones, que ayudaría a reducir gran parte del déficit fiscal actual, que asciende a $108,8 billones. En resumen, el reto del próximo gobierno es el del buen gerente: hacer más con menos, logrando un Estado más eficiente, productivo y sostenible, que equilibre gasto e ingresos y reduzca la presión sobre las finanzas públicas.

