Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, denuncia amenazas de muerte en su contra ¿quién lo quiere asesinar?

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció este domingo en la noche a través de su cuenta oficial de X que algunas estructuras delincuenciales de su ciudad estarían ideando un plan para atentar contra su vida y la de su familia. Lea más: MinDefensa ofrece $1.000 millones de recompensa para frenar atentados contra candidatos En dicho mensaje aclaró que la información la recibió directamente de la Policía Nacional, e hizo un llamado a todos los entes de control para que actúen de manera inmediata. “Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional. Hago un llamado urgente a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”, señaló el mandatario.

Minutos después, tras lo dicho por Char, el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que producto de las presuntas amenazas ya se activaron todos los protocolos de seguridad para garantizar la seguridad del alcalde y la de su familia, y que la misma recompensa de hasta $1.000 millones que está activa por información que evite atentados contra los candidatos presidenciales, también aplica en este caso. “Se han activado las capacidades de inteligencia de la Fuerza Pública para que, en el marco de sus competencias y articulados con el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, aporten información y capacidades que contribuyan a la seguridad del alcalde de Barranquilla Alejandro Char, conforme a las denuncias puestas en conocimiento público”, precisó Sánchez.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en el mismo sentido y calificó a Char como “amigo y colega”. Gutiérrez señaló que “el gobierno nacional y toda la fuerza pública debe garantizar su seguridad y la de su familia” y cuestionó la política de paz del Ejecutivo al afirmar que “la paz total fue realmente la entrega total de Colombia a los peores criminales, de parte del gobierno Petro”. El mandatario de la capital antioqueña también planteó una relación entre los señalamientos recientes del presidente Gustavo Petro contra Char y el plan criminal denunciado: “Los ataques de los últimos días de parte de Petro en contra de Alex tiene que ver con esto?”. Gutiérrez añadió: “Cada que Petro nos ataca a los Alcaldes nos pone en riesgo”.

También, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia expresó su solidaridad con Char, con su familia y con los barranquilleros. “Ningún mandatario en Colombia debería gobernar bajo amenaza”, escribió la congresista, quien le exigió al Gobierno Nacional “actuar con contundencia y brindar todas las garantías de seguridad”.

Por su parte, El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó su “rechazo total al plan que se conoció hoy para atentar contra el alcalde Alejandro Char, su familia y su gobierno en Barranquilla”. Galán vinculó el plan con los pronunciamientos del mandatario barranquillero sobre la política de seguridad del Ejecutivo: “Todo indica que este plan tiene que ver con sus denuncias sobre la Paz Total y el impacto en Barranquilla de las bandas delincuenciales con las que el Gobierno Nacional ha venido negociando”.