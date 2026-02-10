Alcaldes de municipios inundados de Córdoba se quedaron esperando, en el suelo, que Petro los escuchara

Aunque el Consejo de Ministros citado en Montería este lunes para tomar medidas sobre la emergencia invernal que tiene a 150.000 personas damnificadas en Córdoba estaba previsto para las 7:00 de la noche, no fue si no hasta pasadas las 10:00 de la noche que el presidente Gustavo Petro le dio inicio.
Lea aquí: Medellín se solidariza con Urabá y Córdoba: en estos puntos puede dejar sus ayudas
Los retrasos, ya habituales en la agenda del mandatario, sin embargo, no fueron obstáculo para que los alcaldes del departamento esperaran para ser atendidos por el Gobierno central y que este, a su vez, planteara soluciones sobre la crisis humanitaria que atraviesa la región por la inusual temporada de lluvias. Pero no ocurrió ni lo uno, ni lo otro.
El jefe de Estado arrancó la reunión con su gabinete, el gobernador Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen; pero sin la presencia de los otros mandatarios locales, cuyos municipios han sido los más afectados por las emergencias, ni tampoco planteó soluciones concretas para atender a los afectados, por el contrario, lanzó críticas de la gestión de las ayudas que el Gobierno ha enviado y que, según sus palabras, la están haciendo pasar como donaciones de políticos en campaña.