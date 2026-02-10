Alcaldes de municipios inundados de Córdoba se quedaron esperando, en el suelo, que Petro los escuchara

Aunque el Consejo de Ministros citado en Montería este lunes para tomar medidas sobre la emergencia invernal que tiene a 150.000 personas damnificadas en Córdoba estaba previsto para las 7:00 de la noche, no fue si no hasta pasadas las 10:00 de la noche que el presidente Gustavo Petro le dio inicio. Lea aquí: Medellín se solidariza con Urabá y Córdoba: en estos puntos puede dejar sus ayudas Los retrasos, ya habituales en la agenda del mandatario, sin embargo, no fueron obstáculo para que los alcaldes del departamento esperaran para ser atendidos por el Gobierno central y que este, a su vez, planteara soluciones sobre la crisis humanitaria que atraviesa la región por la inusual temporada de lluvias. Pero no ocurrió ni lo uno, ni lo otro. El jefe de Estado arrancó la reunión con su gabinete, el gobernador Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen; pero sin la presencia de los otros mandatarios locales, cuyos municipios han sido los más afectados por las emergencias, ni tampoco planteó soluciones concretas para atender a los afectados, por el contrario, lanzó críticas de la gestión de las ayudas que el Gobierno ha enviado y que, según sus palabras, la están haciendo pasar como donaciones de políticos en campaña.

Mientras la reunión se llevaba a cabo, cerca de diez alcaldes no se rendían y seguían esperando a las afueras del lugar por ser llamados a hacer parte del Consejo. Los mandatarios, incluso, fueron fotografiados por varios medios locales mientras esperaban sentados, en el suelo, un momento para ser escuchados. Algunos de ellos eran los alcaldes de Canalete (Yeis Lenis Simanca), Cotorra (María Eugenia Díaz), Tierralta (Jesús David Contreras), Lorica (Carlos Mario Manzur), Moñitos (José Félix Martínez), Puerto Libertador (Alberto Rubio), Puerto Escondido (Ivis Judith Marzola), y Ciénaga de Oro (Alejandro Mejía), el municipio donde justamente nació el Presidente. Pese a la larga e incómoda espera, ninguno pudo entrar al Consejo para exponer la situación de sus municipios. Se marcharon indignados al no poder ser escuchados por el mandatario. En video: Heroico rescate del gobernador de Córdoba y su equipo: arriesgaron sus vidas para salvar a motociclista Y mientras ellos no tenían interlocución, Petro, en el Consejo criticó la gestión de los mandatarios como una “sinvergüenzura”, asegurando que muchos de ellos hacen pasar las ayudas del Gobierno por apoyos de políticos de la región que están en campaña. “Muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos que están en campaña, diciendo entonces que la ayuda es de ellos y que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Entonces eso se llama sinvergüenzura. Y no todo el mundo es así, pero es lo determinante. Están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos”, sostuvo Petro.

Para atender la emergencia invernal en Córdoba y Sucre, el presidente solo planeó una solución: le pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional del decreto de emergencia económica ante un “hecho sobreviniente”. La petición fue radicada este mismo lunes, 9 de febrero, y fue dirigida a la Sala Plena del alto tribunal “en medio de una emergencia real, que hoy no admite dilaciones ni lecturas abstractas”.