x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Se ha dedicado a darles concesiones”: Federico Gutiérrez arremete contra Petro tras salida de Carlos Pesebre de la Mesa de Paz

El mandatario afirmó que el Gobierno Nacional no solo le falló a las estructuras criminales incumpliéndoles lo que les prometió, sino también a la ciudadanía. Conozca aquí las declaraciones.

  • El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que el Gobierno Petro, presuntamente, ha otorgado concesiones a estructuras criminales sin cumplir lo pactado, beneficiando a grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. FOTO: Cortesía
    El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que el Gobierno Petro, presuntamente, ha otorgado concesiones a estructuras criminales sin cumplir lo pactado, beneficiando a grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
bookmark

El anuncio de la salida de la Mesa de Diálogos de Paz de alias Carlos Pesebre, jefe delincuencial de Medellín, ha generado un revuelo sobre los avances que ha tenido el proyecto de Paz Urbana en el Valle de Aburrá. Recientemente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez puso en evidencia las grietas en torno a los procesos de “paz total” impulsados por el presidente Gustavo Petro.

La carta firmada por Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como alias Carlos Pesebre, y dirigida al consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, notificó su retiro de la mesa de diálogo sociojurídico a partir del 31 de enero de 2026. En ella, el jefe criminal señaló falta de garantías, improvisación institucional y aseguró que el proceso se encuentra en un “punto muerto”.

Le puede interesar: Renunció Carlos Pesebre a la Mesa de Paz de las bandas de Medellín con el Gobierno: “Estamos en un punto muerto”

Al asumir el cargo de vecero principal en el Espacio, hace aproximadamente tres años, experimenté tanto el honor como la responsabilidad de integrarme a una labor orientada a transformar vidas y brindar nuevas oportunidades a jóvenes, hombres, mujeres y también a mi propia persona. Comprendí la intención inicial del Presidente de la República, reconociendo que todos, sin excepción, tenemos el derecho fundamental a una segunda oportunidad”, escribió Ramírez García, resaltando avances y frustraciones durante su participación.

Al conocerse la noticia, el alcalde Federico Gutiérrez afirmó que el Gobierno Petro, presuntamente, ha otorgado concesiones a estructuras criminales sin cumplir lo pactado, beneficiando a grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc, siendo la ciudadanía la principal afectada.

“Les prometieron de todo. Y como no le están cumpliendo, porque básicamente se comprometieron con unas cosas que no podían cumplir, ya las mismas estructuras criminales le están diciendo: ¡hey Gobierno, Petro, se va a acabar tu gobierno y no nos cumpliste!, pero no solo no le cumplió a ellos, no le cumplió a los ciudadanos”, expresó Gutiérrez, recordando además episodios como el polémico “tarimazo”, que, en su opinión, simboliza un presunto respaldo político a grupos ilegales.

Entérese: “Carlos Pesebre” se bajó de la paz urbana, ¿quedó en cuidados intensivos?

El mandatario criticó la participación de gestores de paz que, según él, habrían interferido en procesos judiciales relacionados con capturas y casos de lavado de activos.

“Nosotros seguiremos combatiendo las estructuras criminales. Aquí lo que tiene que haber es autoridad y orden para que la gente viva tranquila. Esa gente que está en la cárcel, la gran mayoría la llevamos a la cárcel en nuestro anterior gobierno. Y el Gobierno Petro se ha dedicado a darles concesiones y a estar del lado de ellos”, concluyó el mandatario.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias Carlos Pesebre y cuál era su rol en la mesa de paz?
Freyner Alfonso Ramírez García es considerado uno de los jefes históricos de las estructuras delincuenciales en Medellín. Actuaba como vocero principal en el Espacio de Diálogo Sociojurídico para la paz urbana en el Valle de Aburrá.
¿Qué pasará con la Paz Urbana en Medellín tras esta renuncia?
El proceso queda en una situación de incertidumbre. La salida de un líder de su peso sugiere grietas en la confianza entre las bandas y el Gobierno, lo que podría derivar en un aumento de tensiones o en el fin de la mesa actual.
¿Cuál es la postura del alcalde Federico Gutiérrez frente a la Paz Total?
Gutiérrez sostiene que la estrategia ha sido permisiva con el crimen organizado. Critica la figura de los gestores de paz y asegura que la única vía efectiva es la persecución judicial y el fortalecimiento de la fuerza pública.

Temas recomendados

Bandas delincuenciales
Delincuencia común
Cárceles
Paz Total
Delitos
Gobierno Nacional
Gobierno del cambio
Mesa de Itagüí
Medellín
Gustavo Petro
Carlos Pesebre
Federico Gutiérrez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida