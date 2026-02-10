“Se ha dedicado a darles concesiones”: Federico Gutiérrez arremete contra Petro tras salida de Carlos Pesebre de la Mesa de Paz

El anuncio de la salida de la Mesa de Diálogos de Paz de alias Carlos Pesebre, jefe delincuencial de Medellín, ha generado un revuelo sobre los avances que ha tenido el proyecto de Paz Urbana en el Valle de Aburrá. Recientemente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez puso en evidencia las grietas en torno a los procesos de “paz total” impulsados por el presidente Gustavo Petro.

La carta firmada por Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como alias Carlos Pesebre, y dirigida al consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, notificó su retiro de la mesa de diálogo sociojurídico a partir del 31 de enero de 2026. En ella, el jefe criminal señaló falta de garantías, improvisación institucional y aseguró que el proceso se encuentra en un “punto muerto”.

“Al asumir el cargo de vecero principal en el Espacio, hace aproximadamente tres años, experimenté tanto el honor como la responsabilidad de integrarme a una labor orientada a transformar vidas y brindar nuevas oportunidades a jóvenes, hombres, mujeres y también a mi propia persona. Comprendí la intención inicial del Presidente de la República, reconociendo que todos, sin excepción, tenemos el derecho fundamental a una segunda oportunidad”, escribió Ramírez García, resaltando avances y frustraciones durante su participación.