Aerocivil suspendió a dos funcionarios de El Dorado tras caso del joven que controló el tráfico aéreo

La Aeronáutica Civil informó este martes la suspensión de dos controladores aéreos adicionales del aeropuerto El Dorado, luego del polémico caso en el que un joven de 18 años, sin experiencia ni autorización oficial, dio instrucciones desde la torre de control a aeronaves comerciales.

La medida, de carácter cautelar, busca garantizar el desarrollo del proceso disciplinario sin interferencias y proteger la integridad de la investigación. Con estas nuevas decisiones, ya son cinco los controladores apartados temporalmente de sus funciones.

Lea también: “Fue imprudente, pero no implicó un riesgo”: presidenta de la Asociación de Controladores Aéreos sobre joven que manejó el tráfico aéreo en El Dorado

De acuerdo con la entidad, los suspendidos siguen siendo servidores públicos, pero no se encuentran actualmente en labores de control aéreo ni perciben remuneración.

“La Aerocivil subraya que este caso no representa la conducta de la mayoría de los profesionales del control aéreo, quienes desempeñan sus funciones con compromiso, ética y estricto cumplimiento de las normativas vigentes. La Entidad rechaza categóricamente este tipo de situaciones y reafirma su compromiso con una investigación rigurosa y transparente. La seguridad aérea es un intangible, no negociable”, indicó la institución en un comunicado oficial.