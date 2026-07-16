¡Pilas! Aerocivil confirma cierres en el espacio aéreo en Bogotá por celebración del 20 de julio

La Aeronáutica Civil anunció que este fin de semana el espacio aéreo de Bogotá estará cerrado temporalmente en dos ocasiones para la realización de la revista aérea que hace parte de la conmemoración del Día de la Independencia.

De acuerdo con la entidad aérea, los cierres se han programado de manera coordinada con los operadores aéreos. Estos se darán los días sábado, 18 de julio, desde las 10:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.; y el lunes, 20 de julio, desde las 10:00 a. m. hasta la 1:15 p. m.

En esos horarios, está prohibido el sobrevuelo de cualquier tipo de aeronaves no tripuladas o drones, confirmó la Aerocivil. Asimismo, aunque el cierre fue coordinado con los operadores, se les recomienda a los pasajeros que tengan vuelos previstos para esas fechas tener un contacto directo con las aerolíneas para prever posibles modificaciones en los itinerarios.

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Por esta situación, la Aeronáutica también le hizo un llamado a las aerolíneas a mantener informados a los usuarios de forma oportuna y ofrecer alternativas que minimicen los efectos en el servicio del transporte aéreo.