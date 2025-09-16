x

Dos adultos mayores sobrevivieron a más de 200 picaduras de abejas en Santander

Los adultos mayores tuvieron que ser atendidos con oxígeno, adrenalina y antiinflamatorios para su estabilización.

    El ataque ocurrió en el municipio de Curití, Santander. FOTO JAIME PÉREZ
El Colombiano
16 de septiembre de 2025
bookmark

Dos adultos mayores, de 73 y 64 años, ingresaron de urgencia al hospital de San Roque, en el municipio de Curití (Santander). Ambos fueron atacados por un enjambre de abejas cuando ingresaron a una reserva natural.

Ambos pacientes llegaron por sus propios medios al hospital y registraron más de 200 picaduras en la cabeza, cara, cuello y extremidades. Eso les provocó una “inestabilidad hemodinámica y respiratoria”.

El Hospital informó que a los pacientes se les suministró líquidos intravenosos, oxígeno, adrenalina y antiinflamatorios para estabilizarlos.

El hombre, de 73 años, según informó el centro de salud, registró una hemorragia gastrointestinal como consecuencia del ataque. Tuvo que ser trasladado a un centro de salud más especializado para su atención.

El otro paciente permaneció bajo observación médica por 24 horas y después fue dado de alta.

Según se conoció, en la zona hay algunos proyectos de apicultura que carecen de todos los permisos legales para su funcionamiento. Desde el centro de salud hicieron un llamado para buscar atención médica ante este tipo de hechos, pues algunas picaduras pueden representar un riesgo para la vida de pacientes alérgicos o adultos mayores.

