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Aumentan a 68 los muertos por accidente del Hércules en Putumayo: hallan dos desaparecidos

El alcalde de Puerto Leguízamo confirmó que la cifra de fallecidos por el accidente del avión Hércules aumentó a 68, tras el hallazgo sin vida de dos de los desaparecidos.

  • El alcalde de Puerto Leguízamo confirmó que las autoridades continúan la búsqueda de desaparecidos tras el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, que ya deja 68 fallecidos. FOTO: AFP, redes sociales.
    El alcalde de Puerto Leguízamo confirmó que las autoridades continúan la búsqueda de desaparecidos tras el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, que ya deja 68 fallecidos. FOTO: AFP, redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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La tragedia aérea del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, sigue dejando cifras alarmantes. En las últimas horas, el alcalde del municipio, Luis Emilio Nustos, confirmó que el número de fallecidos aumentó a 68, luego de que fueran hallados sin vida dos de los militares que permanecían desaparecidos.

“En este momento quiero anunciar y lamentamos la noticia de que nos acaba de subir el número de fallecidos a 68, 68 confirmados, 68 que tenemos en la morgue municipal”, señaló el mandatario local en declaraciones a Blu Radio.

Con este nuevo balance, las autoridades informaron que aún continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona del siniestro, donde todavía faltarían por ubicar al menos dos personas, según los reportes preliminares de las autoridades militares.

“Encontramos dos de los posibles desaparecidos (...) y nos quedarían dos pendientes posiblemente de acuerdo al parte que tenemos”, explicó el alcalde, al advertir que la cifra de víctimas podría seguir aumentando en las próximas horas.

El accidente ocurrió en la mañana del lunes festivo, cuando un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar del aeródromo de Puerto Leguízamo. La aeronave transportaba a cerca de 128 integrantes de la Fuerza Pública, entre militares y policías, quienes se dirigían a una operación en el sur del país.

El accidente ocurrió en la mañana del lunes festivo, cuando un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar del aeródromo de Puerto Leguízamo. La aeronave transportaba a cerca de 128 integrantes de la Fuerza Pública, entre militares y policías, quienes se dirigían a una operación en el sur del país.

Las primeras cifras oficiales hablaban de 66 muertos, 57 heridos y cuatro desaparecidos. Sin embargo, con el hallazgo de dos cuerpos más, el número de víctimas mortales se elevó a 68, mientras continúan las tareas de recuperación en una zona de difícil acceso.

El municipio, según describió el propio alcalde, atraviesa un momento de profunda conmoción. “Puerto Leguízamo está angustiado. Es algo que nunca había pasado en nuestro municipio, algo fuera de lo común”, afirmó.

Las labores de rescate han estado marcadas por las dificultades logísticas propias de la región. El acceso terrestre es limitado y el transporte fluvial se ha visto afectado por los bajos niveles del río, lo que ha obligado a realizar la evacuación de heridos principalmente por vía aérea.

Varios de los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales en Mocoa, Puerto Asís, Florencia y Bogotá, mientras que los casos más graves fueron remitidos al Hospital Militar Central.

En medio de la emergencia, también han surgido testimonios que dan cuenta de los dramáticos momentos previos al impacto. Autoridades locales han indicado que algunos soldados habrían optado por lanzarse del avión cuando este iba en caída, en un intento desesperado por salvar sus vidas, lo que explicaría el alto número de heridos con lesiones internas.

Por ahora, las causas del accidente continúan bajo investigación. Aunque se maneja la hipótesis de una posible falla mecánica, el Gobierno ha descartado preliminarmente que se trate de un atentado.

Entérese: “Ese monstruo pasó por encima mío y cayó en el lote de atrás”: testigo habla del accidente de avión de la FAC

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