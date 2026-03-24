Aumentan a 68 los muertos por accidente del Hércules en Putumayo: hallan dos desaparecidos

La tragedia aérea del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, sigue dejando cifras alarmantes. En las últimas horas, el alcalde del municipio, Luis Emilio Nustos, confirmó que el número de fallecidos aumentó a 68, luego de que fueran hallados sin vida dos de los militares que permanecían desaparecidos.

“En este momento quiero anunciar y lamentamos la noticia de que nos acaba de subir el número de fallecidos a 68, 68 confirmados, 68 que tenemos en la morgue municipal”, señaló el mandatario local en declaraciones a Blu Radio.

Con este nuevo balance, las autoridades informaron que aún continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona del siniestro, donde todavía faltarían por ubicar al menos dos personas, según los reportes preliminares de las autoridades militares.

“Encontramos dos de los posibles desaparecidos (...) y nos quedarían dos pendientes posiblemente de acuerdo al parte que tenemos”, explicó el alcalde, al advertir que la cifra de víctimas podría seguir aumentando en las próximas horas.

El accidente ocurrió en la mañana del lunes festivo, cuando un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar del aeródromo de Puerto Leguízamo. La aeronave transportaba a cerca de 128 integrantes de la Fuerza Pública, entre militares y policías, quienes se dirigían a una operación en el sur del país.