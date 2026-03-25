¿Alertas ignoradas? EE. UU. ya habría advertido por mantenimiento de aeronaves previo a accidente en Putumayo

En medio de las pesquisas e investigaciones que se adelantan por cuenta del accidente del avión militar Hércules en Putumayo –en hechos que ya dejan 69 uniformados muertos y 57 heridos–, este miércoles se conoció que las autoridades militares de Estados Unidos (de donde provenía el artefacto) habrían expresado preocupación por el mantenimiento y el stock de repuestos de sus aeronaves en el país.
Según información conocida por el diario El Tiempo con base en fuentes de ese país, el avión siniestrado –un C-130 Hércules– tiene garantizadas cerca de 10.000 horas de vuelo, es decir, alrededor de 10 años de operaciones. Eso sí, siempre y cuando se cumplan con rigurosidad actividades de mantenimiento y control.
La aeronave –que junto a los helicópteros UH-60 Black Hawk, hacen parte de la cooperación de Estados Unidos en Colombia–, fue llamada por el presidente Gustavo Petro “chatarra”, al tiempo que reclamó por el avión, que fue entregado como donación por parte del país norteamericano.
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“¿Por qué nos regalan chatarra? Dicen que a caballo regalado no se le mira el colmillo, pero lo regalado sale caro. No puede haber una fuerza armada que quiera defender una nación con algo regalado ¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad? Todos aquí sabemos, y los que saben de ingeniería, las máquinas tienen una vida útil”, reclamó recién este martes el jefe de Estado durante un Consejo de Ministros televisado.