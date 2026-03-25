¿Alertas ignoradas? EE. UU. ya habría advertido por mantenimiento de aeronaves previo a accidente en Putumayo

En medio de las pesquisas e investigaciones que se adelantan por cuenta del accidente del avión militar Hércules en Putumayo –en hechos que ya dejan 69 uniformados muertos y 57 heridos–, este miércoles se conoció que las autoridades militares de Estados Unidos (de donde provenía el artefacto) habrían expresado preocupación por el mantenimiento y el stock de repuestos de sus aeronaves en el país. Según información conocida por el diario El Tiempo con base en fuentes de ese país, el avión siniestrado –un C-130 Hércules– tiene garantizadas cerca de 10.000 horas de vuelo, es decir, alrededor de 10 años de operaciones. Eso sí, siempre y cuando se cumplan con rigurosidad actividades de mantenimiento y control. La aeronave –que junto a los helicópteros UH-60 Black Hawk, hacen parte de la cooperación de Estados Unidos en Colombia–, fue llamada por el presidente Gustavo Petro “chatarra”, al tiempo que reclamó por el avión, que fue entregado como donación por parte del país norteamericano. Le puede interesar: Insultos y descalificaciones: la reacción de Petro tras accidente “¿Por qué nos regalan chatarra? Dicen que a caballo regalado no se le mira el colmillo, pero lo regalado sale caro. No puede haber una fuerza armada que quiera defender una nación con algo regalado ¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad? Todos aquí sabemos, y los que saben de ingeniería, las máquinas tienen una vida útil”, reclamó recién este martes el jefe de Estado durante un Consejo de Ministros televisado.

Sin embargo, el diario capitalino asegura que las autoridades de Estados Unidos han venido adelantando conversaciones y diálogos con el Ministerio de Defensa colombiano para poner de manifiesto las preocupaciones sobre el mantenimiento en Colombia de las aeronaves. Uno de los asuntos que, en efecto, genera mayor inquietud y alarma estaría relacionado con la disposición de partes para las reparaciones. “La aeronave antes de ser entregada a Colombia había sido sometida a procesos de inspección y mantenimiento dentro de los protocolos técnicos correspondientes”, determinó El Tiempo, que además estableció que el Comando Sur de Estados Unidos podría disponer de una comisión técnica que ayude a los organismos colombianos en la investigación por lo ocurrido. No obstante, durante su Consejo de Ministros el presidente Petro insistió en que el avión Hércules accidentado hizo parte de una entrega de “vejestorios” de parte de Estados Unidos a Colombia, en el 2020. “El gobierno pasado compró unos aviones todos vejestorios, regalados. Entonces dependemos de vejestorio. 45 % tiene las fuerzas armadas de capacidad actual sobre 100 %. Y no es por culpa de este gobierno, es porque desde hace quince años solo adquieren lo regalado y son vejestorios”, dijo Petro.

El presidente aseguró que en adelante “no se adquirirán equipos obsoletos” para las Fuerzas Armadas, enfatizando que se optará por la compra de armamento nuevo a distintos países y, especialmente, por el desarrollo y fabricación nacional. Asimismo, criticó decisiones anteriores que, en su opinión, privilegiaron la adquisición de equipos “regalados” en lugar de fortalecer la industria propia. Además, mencionó la necesidad de que se mantengan en marcha proyectos nacionales como la fabricación de fusiles. Con todo, el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Silva, contradijo al presidente Gustavo Petro por plantear que el avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo, era una “chatarra”. El general entregó un informe detallado sobre la vida útil del avión. Si bien tenía más de 40 años de servicio, el militar expuso que se cumplieron los protocolos: