Gobierno abre indagación interna por contratos y mantenimiento de Hércules: estos son los ejes de la investigación

En cumplimiento de la orden impartida por el presidente Gustavo Petro durante su más reciente Consejo de Ministros, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, comenzó las indagaciones en el corazón del Gobierno alrededor de la información que reposa sobre la adquisición y mantenimiento de los aviones Hércules. Lo anterior, pasadas 72 horas del accidente aéreo en Putumayo que dejó 69 uniformados muertos y 57 heridos. “Indagaré a fondo”, sostuvo el funcionario, quien requirió tanto al Ministerio de Defensa como a la Fuerza Aeroespacial Colombia (FAC) para que presenten un “informe detallado” frente al acuerdo entre Colombia y Estados Unidos en 2018 que permitió la adquisición a modo de donación de tres aeronaves tipo C-130H Hércules. “El informe deberá contener, cuanto menos, los términos del acuerdo, las condiciones técnicas conocidas de las aeronaves adquiridas, identificación de los funcionarios, oficiales y/o servidores involucrados en este proceso”, señala la Secretaría. Lea también: “La experiencia de un piloto sí es importante, pero no lo es todo”: críticas a Petro por versiones sobre accidente de Hércules Por otro lado, una relación de las “intervenciones” a las que fueron sometidas las aeronaves; es decir, mantenimientos, reparaciones, revisiones, compra de repuestos, entre otras. Se pide precisar el valor de las mismas, la entidad o empresa encargada, la metodología usada o pruebas de funcionalidad/aeronavegabilidad.

Sumado a un reporte de la totalidad de contratos suscritos para la revisión, mantenimiento y demás intervenciones, se pide una relación de las auditorías o inspecciones realizadas sobre las aeronaves, “en los que se hubieren revisado las condiciones técnicas de los aviones, así como el informe preciso de las irregularidades que hallaron, en caso de que existan”. Según Idárraga, ante la orden presidencial y la relevancia de la información, se solicita que la respuesta a los requerimientos sea remitida en un periodo de cinco días hábiles. “El propósito de la información solicitada es identificar mecanismos con los cuales podamos contribuir a una gestión pública más transparente y una lucha efectiva contra la corrupción”.

A su turno, en entrevista con la emisora Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que, si bien la aeronave fue fabricada en 1983 –es decir, tenía más de 40 años de uso–, “tenía más de 20.000 horas disponibles para volar. Se le hizo un mantenimiento profundo, un inspector confirma que todo está bien, se le hicieron pruebas y firmaron un libro de que la aeronave estaba en condiciones de volar”, indicó.

Lo anterior contradice la versión del presidente Gustavo Petro, quien reclamó que el avión era “chatarra” y un “vejestorio”: “No se sabe la causa. La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de vejez del avión (...) Quieren evadir la responsabilidad del gobierno de Duque. Pediré el listado de oficiales y funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la adquisición del mantenimiento de la nave”.

En este contexto, el ministro Sánchez ratificó que la aeronave contaba con mantenimiento riguroso y cumplía con los protocolos requeridos. En esa línea, reconoció la existencia de un video que evidencia que, tras despegar, el avión golpeó un árbol. “En uno de los videos se ve que cuando la aeronave despega alcanza a golpear una un árbol y se ve que afecta el árbol (...) no sé la razón por la cual la aeronave iba a esa altura, pero despegó acorde a los cálculos previstos para que pudiera ascender normalmente y que no tuviera ningún percance”, manifestó el ministro.