La estrategia de Abelardo para atacar el narcotráfico con el apoyo de EE. UU., ¿en qué otros sectores habrá colaboración?

Abelardo de la Espriella comenzó a mover sus fichas en el frente internacional. Este domingo confirmó que sostuvo una reunión privada con una delegación de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos para abordar asuntos relacionados con la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Aunque el encuentro se realizó el pasado viernes en Barranquilla, ciudad desde donde ha venido adelantando reuniones de transición, solo fue dado a conocer dos días después mediante un comunicado oficial divulgado por el equipo del mandatario electo. De acuerdo con la información entregada, en la reunión participaron representantes del Departamento de Estado, el Pentágono y la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Sin embargo, el comunicado no identificó a los funcionarios estadounidenses que asistieron al encuentro.

En el comunicado, el equipo de De la Espriella aseguró que la administración que iniciará el próximo 7 de agosto buscará recomponer los vínculos con Washington tras los desencuentros registrados durante el gobierno de Gustavo Petro. ”El nuevo Gobierno de la Patria Milagro trabajará para reconstruir una alianza seria, firme y confiable con Estados Unidos, basada en la seguridad, la cooperación, la defensa de la libertad y el respeto institucional”, señaló la comunicación. Siga leyendo: Trump desmiente a la Casa Blanca y dice que sí invitó a Colombia, Brasil y México al Escudo de las Américas Se trata del primer encuentro presencial conocido entre De la Espriella y funcionarios estadounidenses desde que fue elegido presidente. Previamente, el mandatario electo había informado sobre una conversación telefónica con el presidente Donald Trump y reuniones con el senador republicano Bernie Moreno y otros integrantes del Congreso de ese país.

La seguridad y alianzas con Estados Unidos: los pilares de la Presidencia de De la Espriella

El acercamiento ocurre en momentos en que el gobierno entrante ha planteado un endurecimiento de la política de seguridad. En los últimos días, De la Espriella anunció que expedirá decretos para crear un ”bloque de defensa para la seguridad urbana”, desmontar la política de Paz Total y reactivar las órdenes de captura suspendidas durante los procesos de negociación con grupos armados.

La reunión también se produce pocos días después de que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunciara que la nueva administración acudirá a las autoridades judiciales de Estados Unidos para que investiguen las denuncias sobre supuestos beneficios otorgados al Clan del Golfo durante el gobierno de Gustavo Petro. Según Restrepo, de comprobarse los hechos, las autoridades estadounidenses podrían tener competencia para investigar posibles delitos relacionados con lavado de activos. Pero esa no sería la primera ni la única cooperación entre el Gobierno electo y EE. UU. en materia de seguridad. Tras finalizar la segunda vuelta, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, felicitó a De la Espriella y lo invitó a hacer parte del Escudo de las Américas, una iniciativa que le permite movilidad militar al país norteamericano en otros territorios para, dicen, combatir la inseguridad y el narcotráfico. Lea además: Bloques de seguridad urbana, la estrategia del nuevo gobierno para frenar conflicto interno en las ciudades: ¿cómo funcionará? “Felicitaciones al presidente electo Abelardo de la Espriella, ‘El Tigre’, en su histórica victoria en Colombia. Invito a la administración entrante a trabajar con el Departamento de Guerra en la Coalición de las Américas contra el Cartel para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países para poner fin a la producción de los narcóticos mortales y erradicar la plaga narcoterrorista de este hemisferio”, manifestó Hegseth. De la Espriella aceptó la propuesta inmediatamente.