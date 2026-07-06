Precio de la energía en bolsa se dispara 285% y alertan riesgos por el fenómeno de El Niño

El precio máximo de la energía en bolsa en Colombia completó un fuerte incremento durante lo corrido de 2026. De acuerdo con los informes de XM, empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional (SIN), el valor pasó de $285,30 por kilovatio/hora (kWh) el 31 de diciembre de 2025 a $900,82 por kWh el pasado 3 de julio, lo que representa un aumento de 285% o una variación de $615,52 por kWh. El comportamiento no solo se refleja en el precio máximo. El precio ponderado también aumentó 155% durante el mismo periodo, con un incremento de $492,89.

Este comportamiento se conoce en medio de nuevas advertencias sobre la capacidad del sistema eléctrico colombiano para enfrentar el próximo fenómeno de El Niño, escenario que podría elevar aún más la presión sobre la generación de energía.

El valor de la energía varía más en los fenómenos de El Niño

En Colombia, el precio de la energía en bolsa corresponde al valor que se paga por cada kilovatio/hora negociado en el mercado spot de electricidad. Este precio se define hora a hora y depende directamente de la relación entre la oferta y la demanda de energía en el país. Según XM, este valor corresponde al mayor precio ofertado entre las plantas que fueron programadas para generar electricidad en cada periodo horario bajo condiciones normales de operación, convirtiéndose en un precio único para todo el Sistema Interconectado Nacional. Le puede gustar: Petro ordena liquidar a la empresa Air-e tras el fracaso de la intervención de Superservicios Este mecanismo permite que el sistema eléctrico responda de forma inmediata a cambios en la disponibilidad de recursos, las condiciones climáticas y el comportamiento del consumo de energía. Su importancia aumenta durante fenómenos climáticos como El Niño, cuando disminuyen los niveles de agua en los embalses, baja la generación hidroeléctrica y el país debe recurrir con mayor intensidad a las plantas térmicas, cuyo costo de operación es superior. En estos escenarios, el precio de la energía en bolsa suele incrementarse de manera significativa y exige medidas regulatorias y operativas para mantener la confiabilidad del sistema.

¿Qué advierte XM sobre el próximo fenómeno de El Niño?

La situación es preocupante, pues Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, aseguró que el nuevo Boletín 349 de XM evidencia que Colombia enfrentará el próximo fenómeno de El Niño con una menor capacidad de respuesta frente a años anteriores. “La advertencia es importante porque, si no se toman medidas desde ahora, el riesgo de tener dificultades para atender el consumo de energía aumenta”, señaló la dirigente gremial. Explicó que, en términos sencillos, el país ha perdido parte de la confiabilidad con la que tradicionalmente operaba el sistema eléctrico y que el “colchón” de respaldo prácticamente desapareció. En consecuencia, si se presenta un verano intenso, como proyectan las autoridades, habrá muy poco margen de maniobra para responder a la demanda. La preocupación también se sustenta en las proyecciones climáticas. Según expuso Gutiérrez con base en el informe de XM, existe una probabilidad superior al 95% de que se presente el fenómeno de El Niño y un 63% de que sea de alta intensidad. Ese escenario coincide con un mayor consumo de electricidad y precipitaciones inferiores a las esperadas.

¿Qué factores están aumentando la presión sobre el sistema eléctrico?

Otro de los indicadores que encendió las alertas corresponde a la operación de la red eléctrica. Entre abril y junio, XM impartió 165 instrucciones para desconectar carga debido principalmente a limitaciones en la red ocasionadas por el aumento de la demanda. Aunque estas acciones no significaron apagones nacionales, Acolgen considera que sí representan una señal de que, en determinados momentos y regiones, la infraestructura eléctrica está llegando a sus límites de operación.

La presidenta del gremio explicó que esta situación responde a que el consumo de energía ha venido creciendo a un ritmo superior al desarrollo de nuevas plantas de generación y de las redes de transmisión. De acuerdo con las cifras citadas por la dirigente, de toda la capacidad de generación que se esperaba incorporar al sistema durante este año apenas ha entrado cerca del 7%, mientras que alrededor del 60% de los proyectos de transmisión presentan retrasos. Para ilustrar el problema, comparó la situación con una red vial en la que cada año circulan más vehículos, pero las nuevas carreteras nunca terminan de construirse.

¿Qué medidas propone Acolgen para reducir el riesgo?