Denuncian que buscan dejar amarrados 129 cargos en el SENA en plena transición de gobierno

La senadora del Centro Democrático y excandidata presidencial Paloma Valencia señaló que la dirección del SENA estaría acelerando el proceso para proveer cargos de directores regionales y subdirectores de centro. Esto, a un mes de que se termine el gobierno de Gustavo Petro.
“Lo más grave es que, a última hora, reactiva la etapa de entrevistas, una evaluación subjetiva que equivale al 15 % del puntaje total, justo cuando el país ya eligió un nuevo gobierno”, escribió Valencia en redes sociales.
Alegó que existiría un interés de dejar cargos “amarrados” antes de que termine el gobierno. “Todo indica que quieren dejar amarrados cargos estratégicos antes de entregar el poder”.
Valencia agregó que “es una maniobra que compromete la transparencia, genera un desgaste administrativo y financiero innecesario y dificulta la transición del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Las instituciones no pueden convertirse en fortines políticos de salida”.