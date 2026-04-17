“Asistir no es un favor, es un deber con Colombia”: regaño a Cepeda y De la Espriella por ausencia en debates

Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella no asistieron al debate del jueves en Noticias Caracol, en el que sí participaron Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y Roy Barreras.
La ausencia de ambos aspirantes fue cuestionada por Juan Roberto Vargas, director del noticiero, quien explicó que De la Espriella alegó “motivos de agenda” para no asistir, mientras que Cepeda comunicó a los organizadores que no participaría. “Asistir no es un favor”, señaló el periodista en vivo.
Sobre la inasistencia, Luis Gilberto Murillo, otro candidato, dijo en X: “Totalmente de acuerdo en que debatir es un deber con el país, Juan Roberto . Pero esa responsabilidad también implica abrir el espacio a todas las voces, no solo a unas cuantas. No es coherente hablar de pluralidad mientras se le cierran las puertas a otros candidatos. @juanrobertovarg”.
Sobre el aspirante del Pacto Histórico, Vargas dijo: “Invitamos al candidato Iván Cepeda, quien informó que no asistiría. Hubiera sido muy bueno poder tenerlo aquí con nosotros para que hablara de su plan de transición energética y ecológica como necesidad inaplazable”.
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Agregó que su asistencia era clave para tratar distintos temas, entre ellos la prohibición del fracking, la transición energética, las economías verdes y “la reducción en cincuenta y uno por ciento de las emisiones de gases efecto invernadero, que están en su propuesta de campaña”.