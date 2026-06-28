De la Espriella ordenó investigar presuntos beneficios al Clan del Golfo y llevarlos ante justicia de EE. UU.

La revelación de audios donde el Gobierno Nacional al parecer frenó pedidos de extradición y suspendió bombardeos en contra del Clan del Golfo ha generado que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordene acciones judiciales en contra de los presuntos implicados en esta conducta.
Así lo hizo saber el litigante y próximo jefe de Estado a través de un comunicado, donde aclara que dicha instrucción se la ha impartido al vicepresidente electo y jefe de empalme, José Manuel Restrepo.
“Las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”, informó a través de un comunicado.
En el mismo, solicitó evaluar la información disponible y hacer el respectivo análisis para presentar las denuncias penales, disciplinarias y “demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes”.