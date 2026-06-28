De la Espriella ordenó investigar presuntos beneficios al Clan del Golfo y llevarlos ante justicia de EE. UU.

La revelación de audios donde el Gobierno Nacional al parecer frenó pedidos de extradición y suspendió bombardeos en contra del Clan del Golfo ha generado que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordene acciones judiciales en contra de los presuntos implicados en esta conducta. Así lo hizo saber el litigante y próximo jefe de Estado a través de un comunicado, donde aclara que dicha instrucción se la ha impartido al vicepresidente electo y jefe de empalme, José Manuel Restrepo. “Las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”, informó a través de un comunicado. En el mismo, solicitó evaluar la información disponible y hacer el respectivo análisis para presentar las denuncias penales, disciplinarias y “demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes”.

En el documento hizo alusión al exalto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien es uno de los señalados en los audios revelados por Noticias Caracol. De la Espriella ordenó “remitir la información pertinente, a través de los canales institucionales y diplomáticos competentes, al Departamento de Justicia de Estados Unidos”. Lea también | El pacto de “los congelados”: ¿gabelas al Clan del Golfo lo hicieron crecer en el país? Por último, De la Espriella instruyó a su vicepresidente para poner en conocimiento de organismos internacionales lo sucedido para evaluar si hubo presuntas violaciones de los derechos humanos en el accionar del Estado colombiano. La instrucción del próximo mandatario no solo genera anticipadamente una tensión en el proceso de empalme, sino que alude al discurso que ha sostenido De la Espriella, quien ha mostrado diferencias con la política de paz total, implementada en la administración saliente de Gustavo Petro.

“Disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, fue el mensaje que el presidente electo le envió a los grupos armados ilegales al momento de recibir su credencial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Cuáles son los hechos que pide investigar De la Espriella?