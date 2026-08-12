65 adultos mayores de 70 años sobrevivieron al terremoto en Cali, pero quedaron sin hogar: buscan ayuda para trasladarlos

La misa apenas había comenzado cuando el edificio empezó a moverse. Eran cerca de las 7:30 de la mañana del lunes 10 de agosto y en la capilla del hogar de las Hermanitas de los Pobres, en Cali, había adultos mayores y religiosas. Otros residentes seguían la ceremonia desde el segundo piso.

Entonces llegó el sismo. Dentro de la edificación se volcaron muebles, cayeron fragmentos de los techos y aparecieron grietas en paredes y muros. Afuera, partes de las fachadas y los muros cedieron y hubo desplazamientos en la cubierta.

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En medio del movimiento, los adultos mayores pidieron ayuda. La hermana Amparo, quien estaba en el segundo piso y utiliza silla de ruedas, recuerda lo que escuchó: “Los abuelitos gritaban que no los dejáramos solos”, contó para Noticias Caracol.

Después de que terminó el sismo, las religiosas y trabajadoras sacaron a los residentes del edificio. No hubo fallecidos ni personas con heridas de gravedad. Algunos tuvieron golpes y raspones por vidrios y fragmentos de mampostería.

Sin embargo, una evaluación posterior estableció que el inmueble no podía seguir siendo utilizado como vivienda: “Esta casa quedó inhabitable. Inhabitable porque grietas por todas partes. Si uno toca ese muro, se viene todo encima de nosotros”, señaló una de las religiosas.

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En esa sede vivían 65 adultos mayores. Todos tienen más de 70 años; entre ellos hay una persona de 102 años y otra próxima a cumplir los 100. También permanecían religiosas y trabajadoras, para una comunidad de más de 100 personas. El hogar está ubicado en la Calle 5 #38D -104, frente al Éxito San Fernando.

Sin habitaciones disponibles, el teatro del recinto se convirtió en el lugar donde los residentes pasaron la noche. Ahí fueron instaladas camas provisionales y voluntarios civiles proveyeron alimentos para el almuerzo y la cena.