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Hasta 30 escoltas por candidato: refuerzan seguridad electoral ante amenazas

Tras las intimidaciones denunciadas a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, el Gobierno anunció el refuerzo de los esquemas de seguridad con hasta 30 efectivos de la Fuerza Pública y vehículos de protección.

  • Armando Benedetti anuncia refuerzo de seguridad para candidatos presidenciales tras las intimidaciones contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa y redes sociales
    Armando Benedetti anuncia refuerzo de seguridad para candidatos presidenciales tras las intimidaciones contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa y redes sociales
Colprensa
14 de abril de 2026
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El Gobierno precisó que cada candidato presidencial tiene asignados hasta 30 efectivos de la Fuerza Pública y vehículos para garantizar su seguridad, ante las amenazas denunciadas por los aspirantes, reportó este miércoles el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras concluir el decimosexto Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).

“Acabamos de terminar el decimosexto Cormpe donde se han tomado nuevas medidas de seguridad para los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Hoy ellos cuentan con esquemas robustos, compuestos hasta por 30 efectivos de la Fuerza Pública y vehículos”, recalcó Benedetti.

Conozca: Gobierno Trump condena amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella: “Estamos profundamente preocupados”

Las autoridades revisaron los riesgos asociados a cada campaña, el objetivo fue ajustar y fortalecer las protecciones según las necesidades identificadas, ante las amenazas que los candidatos denunciaron ante la Fiscalía, las redes sociales y los medios de comunicación.

El Ministro anunció que se seguirá aumentando el pie de fuerza para cada esquema. Además, se dispondrá de seguridad en cada una de las sedes de campaña.

El fin de semana se conoció de intimidaciones hechas a los candidatos de derecha Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, a través de mensajes en redes sociales, lo que generó un efecto de solidaridad hacia sus campañas y rechazo por la gravedad del hecho.

Entérese: Denuncian amenazas de muerte contra Paloma Valencia; una corona fúnebre con su rostro comenzó a circular

El Cormpe contó con la participación de la Unidad Nacional de Protección, la Policía, el Ejército, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa. Las entidades coordinan acciones para garantizar condiciones de seguridad en todo el territorio nacional.

Benedetti destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para prevenir riesgos y proteger a los actores políticos, en un momento decisivo para la democracia del país.

El jefe de la cartera política reiteró su compromiso con la realización de unas elecciones seguras, transparentes y con plenas garantías para todos los ciudadanos y las candidaturas.

Siga leyendo: Las movidas electorales de la derecha y el centro: ¿en qué están Paloma, Abelardo, Roy y Fajardo?

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