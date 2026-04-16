Hasta 30 escoltas por candidato: refuerzan seguridad electoral ante amenazas

El Gobierno precisó que cada candidato presidencial tiene asignados hasta 30 efectivos de la Fuerza Pública y vehículos para garantizar su seguridad, ante las amenazas denunciadas por los aspirantes, reportó este miércoles el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras concluir el decimosexto Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe). “Acabamos de terminar el decimosexto Cormpe donde se han tomado nuevas medidas de seguridad para los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Hoy ellos cuentan con esquemas robustos, compuestos hasta por 30 efectivos de la Fuerza Pública y vehículos”, recalcó Benedetti. Conozca: Gobierno Trump condena amenazas contra Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella: “Estamos profundamente preocupados”

Las autoridades revisaron los riesgos asociados a cada campaña, el objetivo fue ajustar y fortalecer las protecciones según las necesidades identificadas, ante las amenazas que los candidatos denunciaron ante la Fiscalía, las redes sociales y los medios de comunicación. El Ministro anunció que se seguirá aumentando el pie de fuerza para cada esquema. Además, se dispondrá de seguridad en cada una de las sedes de campaña. El fin de semana se conoció de intimidaciones hechas a los candidatos de derecha Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, a través de mensajes en redes sociales, lo que generó un efecto de solidaridad hacia sus campañas y rechazo por la gravedad del hecho.