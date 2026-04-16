Hasta 30 escoltas por candidato: refuerzan seguridad electoral ante amenazas

El Gobierno precisó que cada candidato presidencial tiene asignados hasta 30 efectivos de la Fuerza Pública y vehículos para garantizar su seguridad, ante las amenazas denunciadas por los aspirantes, reportó este miércoles el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras concluir el decimosexto Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).
“Acabamos de terminar el decimosexto Cormpe donde se han tomado nuevas medidas de seguridad para los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Hoy ellos cuentan con esquemas robustos, compuestos hasta por 30 efectivos de la Fuerza Pública y vehículos”, recalcó Benedetti.
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